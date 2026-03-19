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Chhattisgarhयुवाओं के लिए खुशखबरी! पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर HC का बड़ा फैसला, अब ऐसे भरे जाएंगे खाली पद

युवाओं के लिए खुशखबरी! पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर HC का बड़ा फैसला, अब ऐसे भरे जाएंगे खाली पद

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए. कोर्ट का कहना है कि सभी पद केवल चयन सूची से भरना संभव नहीं है, इसलिए रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट के आधार पर पूरा किया जाए.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:06 PM IST
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युवाओं के लिए खुशखबरी! पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर HC का बड़ा फैसला, अब ऐसे भरे जाएंगे खाली पद

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद रिक्त रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी विज्ञापित पदों को केवल मुख्य चयन सूची के आधार पर भर पाना संभव नहीं है, इसलिए खाली पदों को वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों से पूरा किया जाना चाहिए.

दरअसल, 2024 में पुलिस विभाग ने लगभग 5,967 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था. अदालत में दायर एक याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट के आधार पर योग्य पाए जाने पर उन्हें कई जिलों की चयन सूचियों में शामिल कर लिया गया. इस स्थिति के कारण असल में पद खाली रह रहे हैं. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि चयन सूची में 5,948 उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित किए गए हैं. हालांकि यह संभव है कि किसी एक ही उम्मीदवार का चयन एक से अधिक जिलों में हो गया हो.

'चयन के बाद खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरें'
ऐसे में जब कोई अभ्यर्थी किसी एक जिले में कार्यभार ग्रहण करता है, तो शेष जिलों में पद रिक्त हो जाते हैं. इन रिक्त पदों को बाद में प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) से भरा जाएगा. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकल पीठ ने यह टिप्पणी की कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सभी पदों को केवल चयन सूची (सिलेक्शन लिस्ट) से नहीं भरा जा सकता है. इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद शेष पदों को लागू नियमों के अनुसार प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों से भरा जाए. याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.

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