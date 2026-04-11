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बिलासपुर नाबालिग दुष्कर्म-हत्या कांड: हाईकोर्ट का सख्त फैसला, दोषी की अपील खारिज, सजा बरकरार

Bilaspur High Court Decision: बिलासपुर नाबालिग दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखी. अदालत ने कहा कि मेडिकल साक्ष्य और डीएनए प्रोफाइलिंग आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:19 PM IST
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बिलासपुर नाबालिग दुष्कर्म-हत्या कांड: हाईकोर्ट का सख्त फैसला, दोषी की अपील खारिज, सजा बरकरार

Bilaspur High Court Decision: बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कहा कि इस जघन्य अपराध में मेडिकल साक्ष्य और डीएनए प्रोफाइलिंग आरोपी के खिलाफ पर्याप्त और ठोस प्रमाण है. कोर्ट ने माना कि वैज्ञानिक सबूत अपराध सिद्ध करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त हैं, इसलिए सजा में किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती. इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मजबूत मेडिकल सबूत और डीएनए प्रोफाइलिंग ही इस जघन्य अपराध को साबित करने के लिए काफी हैं और यही सजा का आधार भी बन सकते हैं. मामला बीजापुर जिले का है. 13 जनवरी 2020 को एक नाबालिग लड़की बाजार जाने निकली थी. आरोपी ने परिवार का भरोसा जीतकर उसे अपने साथ ले गया, लेकिन इसके बाद लड़की लापता हो गई. कुछ समय बाद उसका शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पीड़िता की मौत गला घोंटने से हुई. वहीं शरीर से मिले स्पर्म का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें आरोपी का डीएनए मैच हुआ. 

ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था फैसला
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 302, 376 (AB) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था, अब हाईकोर्ट ने भी सभी सबूतों को पुख्ता मानते हुए सजा को बरकरार रखा है. मेडिकल और डीएनए साक्ष्य पूरी तरह विश्वसनीय कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी 19 जनवरी 2020 से जेल में है और उसे ट्रायल कोर्ट के अनुसार सजा भुगतनी होगी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी बताया है और लीगल सर्विसेज कमेटी से मदद लेने की बात कही है.

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