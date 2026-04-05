लग्जरी गाड़ियां...रईस लोग, बिलासपुर के इस पॉश इलाके में आजमा रहे थे 'किस्मत का खेल', 9 को रंगे हाथ पकड़ा

Bilaspur Gambling Raid: पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने बिलासपुर में एक हाई-प्रोफाइल जुआ फड़ पर छापा मारा. जहां से टीम ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. कुल मिलाकर करीब 45 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है.
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Bilaspur Gambling Raid: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने एक हाईप्रोफाइल जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शहर के एक पॉश इलाके में की गई, जहां रईसजादे महंगी गाड़ियों में सवार होकर जुआ खेलने पहुंचे थे. पुलिस की रेड के दौरान मौके से नगदी, ताश के पत्ते, मोबाइल फोन और की लग्जरी कारें जब्त की गईं. कुल मिलाकर करीब 45 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है.
इस अचानक हुई कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मच गया और कई लोग भागने की कोशिश करते दिखे. हालांकि पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और सभी को पकड़ लिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अधिकारियों को काफी समय से इस जुए के अड्डे के बारे में खुफिया जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एक सुनियोजित छापा मारा गया. गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ अभी जारी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है.
9 आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर पुलिस ने शहर के पॉश इलाके में संचालित हो रहे एक हाईप्रोफाइल जुआ अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. सिविल लाइन थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. रेड के दौरान पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो शहर के रईस घरानों से ताल्लुक रखते हैं. कार्रवाई की खास बात यह रही कि ये जुआरी अपनी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर दांव लगाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया.
महंगी गाड़ियां जब्त
मौके से पुलिस ने 84 हजार 400 रुपए नकद और 13 मोबाइल फोन जब्त किए हैं. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बरामदगी गाड़ियां रही. जिनमें BMW X1, थार, क्रेटा और ग्लैंजा जैसी महंगी चार पहिया वाहन शामिल हैं. जब्त की गई कुल संपत्ति की बाजार में कीमत करीब 45 लाख 84 हजार 400 रुपए आंकी गई है. फिलहाल, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हाईप्रोफाइल नेटवर्क के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं.
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