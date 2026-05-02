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डॉक्टरों की लापरवाही ने बुझाया घर का चिराग? बिलासपुर में आरक्षक की मौत पर बवाल, अस्पताल में पुलिस तैनात

Bilaspur News: बिलासपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान आरक्षक सत्यकुमार पाटले की मौत से हड़कंप मच गया. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया.

Written By  Manish kushawah|Reported By: SHAILENDRA SINGH THAKUR|Last Updated: May 02, 2026, 07:31 PM IST
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Bilaspur Constable Death News
Bilaspur Constable Death News

Bilaspur Constable Death News: न्यायधानी बिलासपुर के निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लापरवाही का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां सरकंडा थाने में पदस्थ एक जवान आरक्षक सत्यकुमार पाटले की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरक्षक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. परिजनों का सीधा आरोप है कि शाम 4:00 बजे से 7:00 के बीच अस्पताल में मरीज को देखने के लिए डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं था.

साथ ही डॉक्टरों की घोर लापरवाही और गलत उपचार ने उनके घर के चिराग को बुझा दिया है. इस घटना के बाद से अस्पताल में तनाव का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकंडा थाने में अपनी सेवाएं दे रहे आरक्षक सत्यकुमार पाटले को पथरी की शिकायत के बाद बीते 28 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद आरक्षक की स्थिति सामान्य थी और वे स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन अचानक शाम उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया. जवान की मौत की खबर सुनते ही परिजन और पुलिस विभाग के साथी स्तब्ध रह गए. वहीं परिजनों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मरीज की बिगड़ती हालत पर समय रहते ध्यान नहीं दिया और इलाज में भारी अनदेखनी की गई.

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जांच की मांग पर परिजन
अस्पताल प्रबंधन की इस कथित लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने अस्पताल में जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे. घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. सिविल लाइन टीआई एस.आर. साहू ने बताया कि मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की मांग पर इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच की सिफारिश की गई है.

पहले भी हुआ बवाल
कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. ताकि यह साफ हो सके कि आखिर स्वस्थ दिख रहे आरक्षक की अचानक मौत किन कारणों से हुई. पुलिस का कहना है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्षों के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि बिलासपुर का यह अस्पताल आए दिन विवादों और गंभीर आरोपों के घेरे में रहता है. यह कोई पहला मौका नहीं है. जब यहां डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हों, इससे पहले भी कई मरीजों की मौत पर बवाल हो चुका है.

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