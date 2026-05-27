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कोर्ट में भरण-पोषण की सुनवाई के दौरान भड़का पति, पत्नी को सरेआम दिया 'तीन तलाक'

Bilaspur News-बिलासपुर में भरण-पोषण मामले की सुनवाई में पहुंचे युवक ने अपनी पत्नी को कोर्ट परिसर में तीन तलाक दे दिया. कोर्ट परिसर में युवक ने पत्नी के साथ गाली-गलौज की और तीन तलाक कहकर संबंध खत्म कर लिया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 27, 2026, 11:06 PM IST
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कोर्ट में भरण-पोषण की सुनवाई के दौरान भड़का पति, पत्नी को सरेआम दिया 'तीन तलाक'

Triple Talaq-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोर्ट परिसर के अंदर ही एक मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. युवक ने पत्नी को सरेआम तीन तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने की बात कही. युवक इस बात से नाराज था कि भरण-पोषण के मामले में उसकी सुनवाई के कारण पूरे परिवार को कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ा था. इस घटना के बाद पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

दहेज प्रताड़ना से शुरू हुआ था विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक मुस्लिम युवती का निकाह करीब 2 साल पहले बिलासपुर के ही रहने वाले एक युवक से हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और ससुराल पक्ष की तरफ से युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. ससुराल वालों ने रोज-रोज के तानों और अत्याचार से परेशान होकर पीड़िता ने अपने मायके वालों की सहमति ली और महिला थने में पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया. इसके बाद  अपना खर्चा चलाने के लिए उसने अदालत में भरण-पोषण पाने के लिए एक परिवाद भी दायर किया था. 

कोर्ट परिसर में तीन तलाक
इसी भरण-पोषण के मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार को दोनों पक्ष बिलासपुर कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट की कार्यवाही और सुनवाई होने से ठीक पहले, पीड़िता कुछ जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए कोर्ट रूम से बाहर निकली. इसी दौरान उसका पति भी उसके पीछे-पीछे बाहर आ गया. आरोप है कि पति ने उसे अकेले पाकर घर लिया और पूरे परिवार को कोर्ट-कचहरी में घसीटने का आरोप लगाते हुए गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर सबसे सामने जोर-जोर से तीन तलाक बोल दिया और कहा कि अब उसका अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं है. 

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अदालत में मचा हड़कंप
अदालत जैसी सुरक्षित जगह पर सरेआम तीन तलाक देने की घटना से वहां मौजूद वकीलों और अन्य लोगों के बीच हड़कंप मच गया और यह चर्चा का विषय बन गई. इस बदसलूकी से सहमी पीड़ित महिला सीधे सिविल लाइन थाने पहुंची और पुलिस को अपनी आपबाती सुनाई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून के तहत तुरंत एक्शन लिया और आरोपी पति के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से तीन तलाक देने और गाली-गलौज करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है.

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