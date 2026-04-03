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रेल यात्रियों को बड़ी राहत, बहाल हुईं रायपुर, बिलासपुर और गोंदिया रूट की 14 ट्रेनें

Bilaspur News-बिलासपुर रेल मंडल पर फिर से निरस्त की गईं 14 ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इन ट्रेनों का परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. इससे कई जिलों के यात्रियों को राहत मिलेगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:20 PM IST
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रेल यात्रियों को बड़ी राहत, बहाल हुईं रायपुर, बिलासपुर और गोंदिया रूट की 14 ट्रेनें

14 Trains Restored-रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल और अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए चल नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते निरस्त की गईं ट्रेनों को फिर से बहाल किया जा रहा है. पहले से निरस्त की गईं 14 ट्रेनों को फिर से बहाल किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. इन 14 ट्रेनों के परिचालन से रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, गेवरारोड, झारसुगुड़ा और गोंदिया के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. 

नागपुर मंडल की ट्रेन भी हुई शुरू
बिलासपुर मंडल की इन ट्रेनों से पहले नागपुर मंडल से होकर गुजरने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दोबारा शुरू किया गया. गोंदिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3, लाइन नंबर 5 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर उसे बैलस्टेड ट्रैक में बदलने के कार्य के चलते इन गाड़ियों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया था. बिलासपुर मंडल की इन 14 ट्रेनों में 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें हैं, जो 5-24 अप्रैल के बीच रद्द या आंशिक रद्द थीं.

यह ट्रेनें हुईं बहाल
ट्रेन संख्या 68737 (रायगढ़-बिलासपुर) मेमू - 3 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68738 (बिलासपुर-रायगढ़) मेमू - 3 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68736 (बिलासपुर-रायगढ़) मेमू - 3 से 6 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68735 (रायगढ़-बिलासपुर) मेमू - 4 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68746 (रायपुर-गेवरारोड) मेमू 3 से 6 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68745 (गेवरारोड-रायपुर) मेमू - 4 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 58204 (रायपुर-कोरबा) पैसेंजर 3 से 6 अप्रैल
ट्रेन संख्या 58203 (कोरबा-रायपुर) पैसेंजर 4 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68734 (बिलासपुर-गेवरारोड) मेमू 3 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68733 (गेवरारोड-बिलासपुर) मेमू 3 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68732 (बिलासपुर-कोरबा) मेमू - 3 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68731 (कोरबा-बिलासपुर) मेमू - 3 से 7 अप्रैल

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शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनें भी हुईं बहाल
ट्रेन संख्या 68861 (गोंदिया-झारसुगुड़ा) मेमू - 4 से 7 अप्रैल
ट्रेन संख्या 68862 (झारसुगुड़ा-गोंदिया) मेमू - 4 से 7 अप्रैल

रेलवे से यात्रियों से की अपील
रेलवे प्रशासन ने बताया कि अकलतरा में चौथी लाइन के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया था. अब इन्हें रिस्टोर कर दिया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले ट्रेन की सही जानकारी रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से जरूर लें. ताकि किसी भी प्रकार से असुविधा से बचा जा सके. 

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