गौ माता को मिले राज्य माता का दर्जा, महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में शिवसेना ने खोला मोर्चा

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है. वहीं गौ-माता के संरक्षण और सम्मान को लेकर शिवसेना ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी है. बता दें कि प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के निर्देश एवं प्रदेश सचिव संतोष कौशल के मार्गदर्शन में शिवसेना पदाधिकारियों ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में गौवंश की सुरक्षा और उनके समुचित संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई.

वहीं शिवसेना के पदाधिकारियों का कहना है कि गौ माता का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए मजबूत व्यवस्था आवश्यक है. शिवसेना ने जिले में संचालित गौशालाओं की स्थिति सुधारने, बंद पड़ी गौशालाओं को दोबारा से शुरू करने और गौवंश के लिए पर्याप्त चारा, पानी व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी.

इसके साथ ही सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए उनके उचित प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता बताई. गौवंश की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई.



राज्य माता का दर्जा दिया जाए

प्रदेश सचिव संतोष कौशल ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं. हमारी कई वर्षों से यह मांग रही है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए. धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में दिल्ली में धरना भी दिया गया था. हम हिंदुओं की इस मांग को लेकर जागरूक हैं और इसी कड़ी में आज यहां ज्ञापन देने पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि कलेक्टर महोदय से हमारी मुलाकात भी हुई. उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग वार्ड अनुसार गौ माता की रक्षा करें और उनके पालन-पोषण पर ध्यान दें, तब आगे इस विषय पर विचार किया जाएगा.

मांग पूरी न होने तक विरोध जारी

आगे उन्होंने कहा कि अब तक दर्जा नहीं मिलने का कारण यह है कि शिवसेना द्वारा महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है. उसी के आधार पर हम यहां भी यह मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में सबसे अधिक गौ माता हैं, इसलिए यहां पहले राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए, महाराष्ट्र से भी पहले. यदि इस मांग में विलंब होता है, तो हम आंदोलन करेंगे, धरना-प्रदर्शन करेंगे और इस मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे. सरकार से हमारी इसी मुद्दे पर असहमति है और मांग पूरी न होने तक विरोध जारी रहेगा.

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हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध

वहीं जिला अध्यक्ष रेवती यादव का कहना है कि हमारी मांग है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और उनकी हत्या पूरी तरह बंद की जाए. हमारे नेता धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं. इसी क्रम में आज बिलासपुर में भी हमने ज्ञापन सौंपा है. हमारा मानना है कि हिंदुस्तान में गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. बचपन से हम मां के दूध के बाद गौ माता का दूध पीकर बड़े होते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और उनकी हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए.

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