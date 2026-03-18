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अब इन गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती; पंप संचालकों को दिए कड़े निर्देश

बिलासपुर में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और अब ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल  नहीं मिलेगा. एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने सभी पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए हैं और नियमों का पालन करना अनिवार्य है. आदेश का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:57 PM IST
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अब इन गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती; पंप संचालकों को दिए कड़े निर्देश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी है और अब पेट्रोल पंपों पर ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. बिलासपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यह फैसला किया है और एएसपी ट्रैफिक  रामगोपाल करियारे ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं. नए निर्देश के अनुसार सभी पेट्रोल पंपो को नियमों का पालन करना अनिवार्य है और आदेश का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी.

पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला

एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में जिले के समस्त पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि नियमानुसार नंबर प्लेट न होने पर किसी भी वाहन चालक को ईंधन की सुविधा न दी जाए. बिलासपुर शहर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत अब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा.

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पुलिस ने क्यों किया ऐसा फैसला?

पुलिस का तर्क है कि अक्सर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का उपयोग संगीन अपराधों में किया जाता है, जिससे पहचान छिपाना आसान हो जाता है और अपराधियों को पकड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है. इस नई व्यवस्था से न केवल यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा. आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने या कंट्रोल रूम को दी जाएगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगवाएं और जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन सुनिश्चित करें.

बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे ने बताया, 'वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा-निर्देश पर शहर में जिस तरीके से बेतरतीब गाड़ियां चलाने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, उन चीजों पर लगाम लगाए के लिए, साथ ही अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने के लिए एक विशेष प्रयास किया गया है. जिसके तहत जिले के समस्त जो पेट्रोल पंप संचालकों को आमंत्रित करके बैठक लिया गया था और बैठक में ये सख्त हिदायत और निर्देश दिया गया है कि किसी भी ऐसे वाहन चालक जिनके वाहन में नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है या नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या नंबर प्लेट के साथ किसी भी प्रकार टेप लगाकर उसको छुपाने का प्रयास किया गया है या गलत नंबर प्लेट लिखे गए हैं, इस सभी प्रकरण में उन्हें डीजल और पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है.'

उन्होंने आगे बताया, 'सभी डीजल और पेट्रोल पंप संचालकों को समझाइश दी गई है कि किसी भी इस तरीके के प्रकरण में ना दें और उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर इस तरीके की कोई वाहन आपके समक्ष आता है तो उसकी सूचना तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारियों को और हमारे जो कंट्रोल रूम में दें, ताकि ऐसे वाहन चालकों पर तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल इस तरीके के लोग हैं तो उस अपराधी को तत्काल पकड़ने में सहूलियत हो सके. इसके लिए समस्त नागरिकों को जागरूक भी किया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई प्रकरण आपके सामने दिखाई देता है तो तत्काल ही कंट्रोल रूम को सूचित करें.'

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