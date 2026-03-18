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Hindi NewsChhattisgarhबिलासपुर में तंत्र-मंत्र का खूनी खेल, पूजा घर में शख्स ने चाकू से रेता अपना ही गला, मंजर देख बहू की फटी रह गई आंखें

बिलासपुर में तंत्र-मंत्र का खूनी खेल, पूजा घर में शख्स ने चाकू से रेता अपना ही गला, मंजर देख बहू की फटी रह गई आंखें

Bilaspur News-बिलासपुर में एक शख्स की अपने ही घर के कमरे में खून से सनी लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक अपने भाई से बातचीत करने के बाद कमरे में चला गया था. थोड़ी देर बाद जब बहू कमरे में गई तो उसे खून से लथपथ लाश पड़ी मिली. बताया जा रहा है कि तंत्र-मंत्र के चलते शख्स ने अपना ही गला रेत लिया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:36 PM IST
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बिलासपुर में तंत्र-मंत्र का खूनी खेल, पूजा घर में शख्स ने चाकू से रेता अपना ही गला, मंजर देख बहू की फटी रह गई आंखें

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में चाकू से खुद का गला काट लिया. पूजा वाले कमरे में खून से लथपथ शख्स की लाश देख बहू की चीखें निकल गई. बताया जा रहा है कि मृतक ने 4 महीने पहले भी अपना हाथ काटा था. यह घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है. मृतक भीख मांगकर अपना गुजर-बसर करता था. 

घर आकर बीड़ी पिया, भाई से की बातचीत
बिलासपुर के जोंधरा गांव के रहने वाला चंदन नट (45) भीख मांगता था. चंदन भीख मांगकर अपने और परिवार का गुजर-बसर करता था. रोज की तरह वो मंगलवार को भीख मांगने निकला था. शाम करीब 6 बजे वह वापस अपने घर लौटा. घर लौटने के बाद उसने अपने बड़े भाई के साथ बैठकर बीड़ी पीते काफी देर तक बाचतीत की. दोनों भाईयों में काफी देर तक बात हुई. बड़े भाई के जाने के बाद वह अपने घर के अंदर पूजा वाले कमरे में चला गया. 

बहू की निकल पड़ी चीखें
एक घंटे तक पूजा वाले कमरे की तरफ कोई नहीं गया. शाम करीब 7 बजे चंदन की बहू किसी काम से घर के पूजा वाले कमरे की तरफ गई. इस दौरान वह जब अंदर गई तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि अंदर चंदन खून से लथपथ पड़ा हुआ था. बहू की आवाज सुन उसका बेटा सुल्तान और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे. 

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डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
परिजनों को लगा कि चंदन घायल है, तो वे उसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने चंदन को मृत घोषित कर दिया. परिपार ने इस घटना की जानकारी पचपेड़ी पुलिस को दी. खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बिलासपुर से डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड की टीम ने बुधवार सुबह घटना की बारीकी से जांच की.

तंत्र-मंत्र के चक्कर में काटा गला
मामले में  एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह का कहना है कि, चंदन अक्सर पूजा पाठ करता था। रात में वो चाकू खरीदकर घर लाया था. उसी चाकू से तंत्र-मंत्र के चक्कर में खुद का गला काट लिया. उसने 4 महीने पहले भी अपना हाथ काटकर खुदकुशी की कोशिश की थी.

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Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीत...और पढ़ें

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