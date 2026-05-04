जनगणना ड्यूटी पर गए शिक्षक से मारपीट, आरोपी ने फाड़ा सरकारी ID कार्ड, दी जान से मारने की धमकी

Teacher Beaten by Villager-देशभर में जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य की शुरुआत हो चुकी है. घर-घर जाकर सटीक जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी प्रगणकों को सौंपी गई है. लेकिन फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा अब बड़ा सवाल बन गई है. जनगणना ड्यूटी पर लगे शिक्षकों के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामलों ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक को न सिर्फ अपमानित किया गया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई. आरोपी ने शिक्षक के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

जनगणना के काम से गए थे शिक्षक

जानकारी के अनुसार, यह मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा का है. यहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उड़नताल में पदस्थ शिक्षक नेतराम पैकरा जनगणना के तहत जानकारी एकत्र करने पहुंचे थे. काम के दौरान ही गांव के एक स्थानीय व्यक्ति ने बिना किसी ठोस कारण के शिक्षक से विवाद शुरू कर दिया. देखते ही देखते आरोपी ने शिक्षक पर हाथ उठा दिया.

जान से मारने की दी धमकी

आरोपी ने शिक्षक के साथ मारपीट की और उनका शासकीय पहचान पत्र (ID Card) भी फाड़ दिया. घटना के बाद पीड़ित शिक्षक ने पंचायत भवन जाकर शरण ली, लेकिन आरोपी इतने पर भी नहीं रुका उसने सरपंच की मौजूदगी में भी शिक्षक को नहीं बख्शा. वहां भी आरोपी ने शिक्षक का कॉलर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी और दुर्व्यवहार किया.सरकारी काम में इस तरह के दखल और हमले ने फील्ड कर्मचारी के मनोबल पर गहरा असर डाला है.

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पुलिस जांच में जुटी

स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन जब शिक्षक गांव से बाहर निकले, तो आरोपी ने उनका पीछा कर उन्हें दहशत में डाल दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रशासनिक सिस्टम में रिपोर्टिंग और सुपरविजन की व्यवस्था तो कागजों पर दुरुस्त नजर आती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फील्ड में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे इन कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.

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