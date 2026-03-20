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Chhattisgarhदीवार में छेद कर एक-एक कर निकाले 37 बकरे, चोरी के बाद बकरों को काटकर बेचा, अजीबोगरीब करतूत CCTV में कैद

दीवार में छेद कर एक-एक कर निकाले 37 बकरे, चोरी के बाद बकरों को काटकर बेचा, अजीबोगरीब करतूत CCTV में कैद

Bilaspur News: बिलासपुर में एक किसान के घर से 37 बकरे चोरी हो गए. चोरों ने छेद कर एक-एक बकरों को उससे बाहर निकाला और उन्हें लेकर भाग निकले. चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:48 PM IST
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दीवार में छेद कर एक-एक कर निकाले 37 बकरे, चोरी के बाद बकरों को काटकर बेचा, अजीबोगरीब करतूत CCTV में कैद

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में चोरों ने किसान के कोठे की दीवार में सेंध लगाकर 37 बकरे चोरी कर लिए गए. चोरी करने आए चोरों ने दीवार में एक बड़ा छेद किया और एक-एक कर सभी बकरों को बाहर निकाला. यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने वीडियो के आधार पर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है. 

छेद कर बकरों को निकाला बाहर
चोरों ने कोठे की दीवार में छेद कर बकरों को बाहर निकाला. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो में एक युवक छेद के रास्ते बकरों को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहा है. फुटेज के आधार पर बुधवार को पुलिस ने गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने चार बकरों को काटकर करीब 4 हजार रुपए में बेच दिया था. पुलिस बाकी बकरों और आरोपियों की तलाश में जुटी है. 

ताला लगाकर घर गया था किसान
ग्राम सेंवार के रहने वाले मुकेश वर्मा पेशे से किसान है. वह धान मंडी के पास स्थित अपने प्लॉट पर बकरी-बकरा पालन करता है, जिन्हें रखने के लिए प्लॉट में एक कोठा बनाया था. 15 मार्च की शाम करीब 7 बजे किसान ताला लगाकर पुराने घर चला गया. रात में उसके पड़ोसी ने फोन र बताया कि कोठे की दावीर में छेद हो गया है और अंदर बकरियां नहीं हैं. मौके पर उन्होंने जाकर देखे तो पता चला की 37 बकरे-बकरियां गायब हैं. 

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सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
इस चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी दई. किसान ने शिकायत में 37 बकरी-बकरों की चोरी बताई गई, लेकिन पुलिस ने केवल 17 की चोरी का मामला दर्ज किया. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग देखने पर पता चला कि 15 मार्च की रात 1 से 2 बजे के बीच दीवार के छेद से बकरों को बाहर निकाल रहा है. फुटेज के आधार पर पुलिस ने हेमराज और नजीर खान को हिरासत में लिया. 

4 बकरों को काटकर बेच दिया
पूछताछ में आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चार बकरों को काटकर 4 हजार रुपए में बेच दिया. पुलिस ने बेचे हुए बकरों की रकम भी बरामद कर ली है. आरोपियों ने बताया कि बाकी के बकरे उनके साथियों के पास हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, साथ ही चोरी हुए बकरों की खोज जारी है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अपने दोस्त संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. 

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