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हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से की पिटाई...मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोंटा गला, गार्ड की हत्या कर बाल संप्रेक्षण गृह से 6 नाबालिग फरार

बिलासपुर के नूतन चौक स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा गार्ड की हत्या के बाद हड़कंप मच गया. वारदात को अंजाम देने के बाद चार नाबालिग बंदी मौके से फरार हो गए, जिससे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jul 13, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:44 PM IST
हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से की पिटाई...मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोंटा गला, गार्ड की हत्या कर बाल संप्रेक्षण गृह से 6 नाबालिग फरार

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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