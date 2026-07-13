/हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से की पिटाई...मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोंटा गला, गार्ड की हत्या कर बाल संप्रेक्षण गृह से 6 नाबालिग फरार

आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना ने सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां सुरक्षा गार्ड को ही निशाना बना लिया गया. फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर फरार नाबालिगों की तलाश तेज कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के बाद पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों की तलाश मे जुट गई है. इस घटना के बाद बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही थीं और उन्होंने अपना तबादला कराने के लिए बार-बार विभाग से गुहार भी लगाई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी एक न सुनी.