Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल, 18-19 जुलाई को यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, सफर से पहले देखें लिस्ट

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर जोन) के रायपुर डिवीजन में भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शुरू करने का काम होना है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण 18 और 19 जुलाई को आठ MEMU लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:37 PM IST
बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल, 18-19 जुलाई को यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, सफर से पहले देखें लिस्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 करोड़ का स्टेशन बना, लेकिन आज तक नहीं रुकी एक भी ट्रेन....
bhopal news52 min ago
2
indore news1 hr ago
3
Harda news2 hrs ago
4
sidhi District Hospital3 hrs ago
5
Giribala Singh3 hrs ago