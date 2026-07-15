बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल, 18-19 जुलाई को यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, सफर से पहले देखें लिस्ट

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छत्तीसगढ़ में यात्रा करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. 18 और 19 जुलाई को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर ज़ोन में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन वाले सेक्शन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम चालू करने का काम करेगा. इस तकनीकी काम की वजह से आठ MEMU और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, जबकि दो अन्य ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित होगा. अगर आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट पहले ही देख लें.
यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों में रायपुर-बिलासपुर मेमू, बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू, कोरबा-रायपुर पैसेंजर और गेवरा रोड-रायपुर मेमू शामिल हैं. इसके अलावा गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर को आंशिक रूप से रद्द (शॉर्ट-टर्मिनेट) किया गया है. यह गोंदिया और बिलासपुर के बीच नहीं चलेगी और इसके बजाय बिलासपुर स्टेशन से शुरू होगी.
बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है और इसे जल्द पूरा करने की कोशिशें जारी हैं. इसी पहल के तहत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीजन में भाटापारा और हथबंध स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन के लिए ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम को चालू करने का काम किया जाएगा. इसके चलते कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है.
ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल-
इसके अलावा 18 और 19 जून को गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा MEMU पैसेंजर ट्रेन अब बिलासपुर स्टेशन से चलेगी. यह ट्रेन गोंदिया और बिलासपुर के बीच कैंसिल रहेगी.
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