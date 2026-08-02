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सावन के पहले सोमवार पर अष्टमुखी शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब, 110 साल पुराना है यह धाम

Ashtamukhi Shiva Temple: सावन के पहले सोमवार को बिलासपुर का करीब 110 साल पुराना अष्टमुखी शिव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. भगवान शिव की आठ मुखों वाली दुर्लभ प्रतिमा और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर निर्मित अनोखा शिवलिंग इस मंदिर की खास पहचान है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Aug 02, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:33 PM IST
सावन के पहले सोमवार पर अष्टमुखी शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब, 110 साल पुराना है यह धाम
Image Credit: ZEE MEDIA

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