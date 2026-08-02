सावन के पहले सोमवार पर अष्टमुखी शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब, 110 साल पुराना है यह धाम

मंदिर समति की तैयारियां

पहले सावन सोमवार को लेकर मंदिर समिति ने विशेष तैयारियां की हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन और जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है. सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, विशेष पूजा-अर्चना और महाआरती होगी. मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. करीब 110 साल पुराना यह अष्टमुखी शिव मंदिर सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है. सावन के पहले सोमवार पर यहां उमड़ने वाली आस्था एक बार फिर यह साबित करेगी कि भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी अटूट है.