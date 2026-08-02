सावन के पहले सोमवार पर अष्टमुखी शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब, 110 साल पुराना है यह धाम

राज्य चुनें
Bilaspur Shiv Temple: 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है. ऐसे में बिलासपुर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. इन्हीं मंदिरों में एक है करीब 110 साल पुराना अष्टमुखी शिव मंदिर, जहां भगवान शिव की आठ मुखों वाली दुर्लभ प्रतिमा और नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर निर्मित अनोखा शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
सावन के पहले सोमवार को लेकर बिलासपुर का अष्टमुखी शिव मंदिर पूरी तरह सज-धजकर तैयार है. लगभग 110 वर्ष पुराने इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बेहद खास माना जाता है. यहां विराजमान भगवान शिव की आठ मुखों वाली दुर्लभ प्रतिमा मंदिर को देश के अन्य शिवालयों से अलग पहचान देती है. यही वजह है कि सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.
देश में अपने आप में अनूठा
मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित शिवलिंग है, जिसका निर्माण नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर किया गया है. मान्यता है कि इस प्रकार का शिवलिंग देश में अपने आप में अनूठा है. मंदिर की आकर्षक वास्तुकला, आध्यात्मिक वातावरण और 'हर-हर महादेव' के गूंजते जयकारे श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं.
मंदिर समति की तैयारियां
पहले सावन सोमवार को लेकर मंदिर समिति ने विशेष तैयारियां की हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन और जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है. सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, विशेष पूजा-अर्चना और महाआरती होगी. मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. करीब 110 साल पुराना यह अष्टमुखी शिव मंदिर सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है. सावन के पहले सोमवार पर यहां उमड़ने वाली आस्था एक बार फिर यह साबित करेगी कि भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी अटूट है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.