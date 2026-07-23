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छत्तीसगढ़ में पेपर लीक के बाद बड़ा एक्शन, BA-LLB छठवें सेमेस्टर की परीक्षा रद्द, री-एग्जाम पर छात्रों के सवाल

Guru Ghasidas University News: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी छठवें सेमेस्टर के पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द कर दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, 27 जुलाई से दोबारा परीक्षा होगी. इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन कर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Jul 23, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:11 PM IST
छत्तीसगढ़ में पेपर लीक के बाद बड़ा एक्शन, BA-LLB छठवें सेमेस्टर की परीक्षा रद्द, री-एग्जाम पर छात्रों के सवाल
Image Credit: ZEE MEDIA

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