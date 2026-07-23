छत्तीसगढ़ में पेपर लीक के बाद बड़ा एक्शन, BA-LLB छठवें सेमेस्टर की परीक्षा रद्द, री-एग्जाम पर छात्रों के सवाल

जांच के बाद ही निर्णय लिए गए

उन्होंने आगे कहा कि मुख्य रूप से, अब समर्थ पोर्टल में लॉगिन प्रक्रिया OTP आधारित कर दी गई है. इससे सुरक्षा का पहला स्तर और अधिक मजबूत हो गया है. इसके अलावा, रिपोर्ट के आधार पर अन्य निर्णय भी लिए गए हैं और आवश्यक जांच समितियों का गठन किया गया है. मामले में लगातार चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और बड़ी संख्या में छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जवाबदेही तय करने से पहले सभी तथ्यों का अत्यंत सूक्ष्मता और गंभीरता से परीक्षण किया गया है. सभी पहलुओं की जांच के बाद ही संबंधित निर्णय लिए गए हैं.