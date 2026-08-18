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बाल सुधार गृह में रेप के आरोपी की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, 15 अगस्त को लाया गया था युवक

Bilaspur News: बिलासपुर के बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल, एक रेप के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है, कि युवक को 15 अगस्त के दिन ही लाया गया था. वहीं पुलिस का कहना है सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर रही है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Aug 18, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:00 PM IST
बाल सुधार गृह में रेप के आरोपी की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, 15 अगस्त को लाया गया था युवक
Image Credit: ZEE MEDIA

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