बाल सुधार गृह में रेप के आरोपी की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, 15 अगस्त को लाया गया था युवक

15 अगस्त को लाया गया था यहां

मिली जानकारी के मुताबिक, शुभम को 15 अगस्त को ही बिलासपुर लाया गया था. यानी सुधार गृह में आए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे. इसी दौरान उसने बाथरूम की चौखट में गमछे के जरिए फांसी लगा ली. घटना की जानकारी सामने आने के बाद सुधार गृह में मौजूद कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया. मामले की सूचना सरकंडा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसके पीछे कोई वजह थी या फिर घटना से पहले उसकी किसी से बातचीत हुई थी, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है. घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी.