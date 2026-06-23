BJP सरकार पर बोला हमला

उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान तीन तरफ से मार झेल रहे हैं. एक ओर मौसम की मार है, दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ रहा है और तीसरी तरफ नकली खाद की समस्या किसानों को परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि बिजली बिलों ने भी लोगों को झटका दिया है. इसके अलावा कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है. स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों को अब तक किताबें और बस्ते नहीं मिले हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.