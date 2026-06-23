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Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जबकि आज आरएसएस और बजरंग दल के लोग देश को लूट रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से लेकर बस्तर तक राम के नाम पर लूट का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता के हितों की अनदेखी हो रही है और प्रदेश में भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है.
वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी. उन्होंने कहा कि 'कका अभी जिंदा हे' और उनका तेवर भी बरकरार रहेगा, लेकिन चुनाव किसी एक चेहरे के बजाय पूरे संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे. बघेल ने भरोसा जताया कि जनता भाजपा सरकार के कामकाज का जवाब चुनाव में देगी और कांग्रेस को समर्थन प्रदान करेगी.
BJP सरकार पर बोला हमला
उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान तीन तरफ से मार झेल रहे हैं. एक ओर मौसम की मार है, दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ रहा है और तीसरी तरफ नकली खाद की समस्या किसानों को परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि बिजली बिलों ने भी लोगों को झटका दिया है. इसके अलावा कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है. स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों को अब तक किताबें और बस्ते नहीं मिले हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.
कानून-व्यवस्था बेहद खराब
बिलासपुर सेंट्रल जेल में हुई चाकूबाजी की घटना पर भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को भाजपा नेताओं और विधायकों का संरक्षण प्राप्त है. बघेल ने कहा कि व्यापारी और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा उन्हें बदनाम करने के लिए अरबों रुपये खर्च कर चुकी है. उनके अनुसार भाजपा को यदि किसी नेता से सबसे अधिक राजनीतिक चुनौती मिलती है, तो वह राहुल गांधी हैं.
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