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भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, राम मंदिर केस और कानून-व्यवस्था को लेकर साधा निशाना

Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल पर निशाना साधा. उन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, खराब कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और चुनाव में कांग्रेस की सामूहिक नेतृत्व रणनीति का जिक्र किया.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:36 PM IST
भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, राम मंदिर केस और कानून-व्यवस्था को लेकर साधा निशाना
Image Credit: Bhupesh Baghel News

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