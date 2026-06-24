यात्री ध्यान दें! बिलासपुर-रायपुर रूट की 10 ट्रेनें रद्द, कुछ के रूट छोटे किए गए, देखें लिस्ट

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Bilaspur Railway Zone Cancelled-रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. बिलासपुर रेलवे जोन से गुजरने वाली 10 पैसेंजर ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद्द कर दिया गया है. ये ट्रेनें 25, 28 और 29 जून को नहीं चलेंगी. इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में भी कटौती की गई है. इस फैसले से बिलासपुर और रायपुर से कोरबा, इतवारी और गेवरा रोड आने-जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं.
ट्रेनें रद्द होने की वजह
रेलवे प्रशासन के अनुसार, निपनिया और भाटापारा रेलवे स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 755/07-09 पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 380 पर रोड अंडरब्रिज बनाने का काम चल रहा है. इस पुल के निर्माण के लिए भारी गर्डर हटाए जाने हैं, जिसके लिए रेलवे ट्रैफिक और पावर ब्लॉक ले रहा है.
यातायात रहेगा प्रभावित
पहला पावर ब्लॉक 24 जून की रात 10 बजे से 25 जून की दोपहर 2 बजे तक रहेगा. वहीं दूसरा ब्लॉक 28 जून को रात 11 बजे से देर रात 2.30 बजे तक लिया जाएगा. इसी काम की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है.
28 जून को रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट
25, 28 और 26, 29 जून को रद्द रहेंगी ये ट्रेनें
शॉर्ट टर्मिनेट होंगी ये ट्रेनें
गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू (68861) 25 और 28 जून को यह ट्रेन गोंदिया के बजाय बिलासपुर स्टेशन से चलेगी. झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू (68862) 25 और 28 जून को यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी. कोरबा-रायपुर पैसेंजर (58203) 25 जून को यह गाड़ी बिलासपुर स्टेशन पर ही रोक दी जाएगी और बिलासपुर से रायपुर के बीच नहीं चलेगी.
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