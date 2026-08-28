बिलासपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग से ठीक पहले फटा फ्लाइट का पहिया, 60 यात्री सुरक्षित

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Delhi Bilaspur Flight News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ा हादसा होने से टल गया. दिल्ली से बिलासपुर आ रही एलाइंस एयर की फ्लाइट का दोपहर में लैंडिंग के दौरान एक पहिया बुरी तरह फट गया. घटना से विमान में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई.
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से एलाइंस एयर के विमान ने सुबह करीब 10:55 बजे उड़ान भरी थी. 2 घंटे 35 मिनट के सफर के बाद जब बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने वाली थी, तभी यह घटना हुई. विमान का दाईं ओर का पहिया फट गया. बताया जा रहा है कि पहिए में आग भी लग गई थी. इसके बाद विमान काफी दूर तक घसीटता चला गया. किसी तरह पायलट ने स्थिति को नियंत्रित किया और 60 यात्रियों की जान बच गई.
विमान में 60 यात्री सवार थे
सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर भी तत्काल सतर्कता बढ़ा दी गई. हालांकि, किसी यात्री के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. विमान में कुल 60 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. घटना के दौरान अचानक यात्रियों में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर लिया गया.
क्यों फटा विमान का पहिया?
फिलहाल विमान का पहिया फटने की वास्तविक वजह क्या थी, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. घटना के बाद विमान की तकनीकी स्थिति और पहिए में आई खराबी की जांच की जा सकती है. जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. घटना ने एक बार फिर विमान की लैंडिंग के दौरान तकनीकी सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर ध्यान खींचा है. घटना के बाद क्षतिग्रस्त विमान की प्रयागराज की उड़ान रद्द कर दी गई है.
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