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बिलासपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग से ठीक पहले फटा फ्लाइट का पहिया, 60 यात्री सुरक्षित

Bilaspur Airport News: बिलासपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रही एलाइंस एयर की फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान दाईं ओर का पहिया फट गया. पहिए में आग लगने के बाद विमान कुछ दूर तक घिसटा, लेकिन पायलट ने स्थिति संभाल ली. विमान में सवार सभी 60 यात्री सुरक्षित हैं.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 28, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:53 PM IST
बिलासपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग से ठीक पहले फटा फ्लाइट का पहिया, 60 यात्री सुरक्षित
Image Credit: ZEE MEDIA

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