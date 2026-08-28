बिलासपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग से ठीक पहले फटा फ्लाइट का पहिया, 60 यात्री सुरक्षित

क्यों फटा विमान का पहिया?

फिलहाल विमान का पहिया फटने की वास्तविक वजह क्या थी, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. घटना के बाद विमान की तकनीकी स्थिति और पहिए में आई खराबी की जांच की जा सकती है. जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. घटना ने एक बार फिर विमान की लैंडिंग के दौरान तकनीकी सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर ध्यान खींचा है. घटना के बाद क्षतिग्रस्त विमान की प्रयागराज की उड़ान रद्द कर दी गई है.