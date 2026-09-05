Add Zee Business As A Preferred Source
App

बुर्का पहनकर घर में घुसे बदमाश, कट्टा दिखाकर की लूट, भागते वक्त छोड़ी चीज से खुल गया पूरा राज

Bilaspur News: बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में बुर्का पहनकर घर में घुसकर कट्टा दिखाते हुए लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. विरोध के दौरान आरोपी एयरगन और बुर्का छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस ने लूटे गए जेवरात और उन्हें बेचकर मिली रकम बरामद की है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Sep 05, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:51 PM IST
बुर्का पहनकर घर में घुसे बदमाश, कट्टा दिखाकर की लूट, भागते वक्त छोड़ी चीज से खुल गया पूरा राज
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

SHAILENDRA SINGH THAKUR

SHAILENDRA SINGH THAKUR

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक प्रॉपर्टी...दो आईडी, फिर फर्जी रसीद से रजिस्ट्री, ग्वालियर नगर निगम में बड़ा खेल?
2
3
4
5