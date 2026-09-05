बुर्का पहनकर घर में घुसे बदमाश, कट्टा दिखाकर की लूट, भागते वक्त छोड़ी चीज से खुल गया पूरा राज

गहने लेने से इनकार

आरोपियों ने इससे पहले तखतपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के गहने बेचने का प्रयास किया था. ज्वेलर्स ने बिल नहीं होने के कारण गहने लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने हरि सोनी नाम के व्यक्ति को चोरी के गहने दिए. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हरि सोनी को जानकारी थी कि गहने चोरी के हैं. इसके बावजूद उसने उन्हें अपने पास रखा और बाद में बेच दिया.