बुर्का पहनकर घर में घुसे बदमाश, कट्टा दिखाकर की लूट, भागते वक्त छोड़ी चीज से खुल गया पूरा राज

राज्य चुनें
Bilaspur Crime News: बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में बुर्का पहनकर घर में घुसकर कट्टा दिखाते हुए लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोपियों ने जैसवाल के घर को निशाना बनाया था. विरोध करने पर आरोपी मौके पर एयरगन और बुर्का छोड़कर फरार हो गए थे. मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लूटे गए जेवरात के साथ उन्हें बेचकर हासिल की गई रकम भी बरामद की है.
इस पूरे मामले का खुलासा शुक्रवार को बिलसगुड़ी में एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह और एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय ने किया. उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत के बाद कोटा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम आरोपियों की पतासाजी में जुटी थी. इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची.
कट्टा लेकर आए चोर
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राकेश जैसवाल ने अपने साथी विक्की और सनी सिंह को बताया था कि उसे कट्टे की जरूरत है. इसके बाद सनी सिंह के साथ मिलकर कट्टा हासिल करने की योजना बनाई गई. सनी सिंह ने बताया कि उसका एक रिश्तेदार बीमा इलाके में रहता है और कट्टा बेचने का काम करता है. इसके बाद आरोपी वहां पहुंचे और कट्टा लेकर आए.
बुर्का पहन की चोरी
वारदात के दौरान आरोपियों ने बुर्के का इस्तेमाल कर जैसवाल के घर में लूट की. विरोध किए जाने पर आरोपी मौके पर एयरगन और भागते समय बुर्का छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एयरगन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच में आरोपियों की पुरानी गतिविधियां भी सामने आईं.
गहने लेने से इनकार
आरोपियों ने इससे पहले तखतपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के गहने बेचने का प्रयास किया था. ज्वेलर्स ने बिल नहीं होने के कारण गहने लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने हरि सोनी नाम के व्यक्ति को चोरी के गहने दिए. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हरि सोनी को जानकारी थी कि गहने चोरी के हैं. इसके बावजूद उसने उन्हें अपने पास रखा और बाद में बेच दिया.
रकम भी की बरामद
पुलिस ने विवेचना के दौरान हरि सोनी से चोरी के गहने बेचकर हासिल की गई रकम बरामद कर ली है. मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना जारी है. पुलिस को कुछ आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने जांच में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट