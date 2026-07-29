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दौड़ते हुए आया और जलती भट्ठी में कूदा कैदी, बिलासपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप, डबल मर्डर केस में काट रहा था उम्रकैद की सजा

बिलासपुर सेंट्रल जेल में डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने जलती भट्ठी में कूदकर जान दे दी. घटना के बाद कलेक्टर, एसएसपी और जेल प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:35 PM IST
दौड़ते हुए आया और जलती भट्ठी में कूदा कैदी, बिलासपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप, डबल मर्डर केस में काट रहा था उम्रकैद की सजा

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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