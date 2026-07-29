/दौड़ते हुए आया और जलती भट्ठी में कूदा कैदी, बिलासपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप, डबल मर्डर केस में काट रहा था उम्रकैद की सजा

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि एक बंदी, जो दो मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और जिसे लगभग 10 साल होने को हैं, उसने आत्महत्या कर ली है. जेल के अंदर किचन में जो गैस की भट्टी होती है, वह उस पर कूद गया और चूंकि वह काफी गर्म रहता है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई. यह कैदी मूल रूप से जांजगीर क्षेत्र का था. फिलहाल इस पूरी घटना और घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि सभी तथ्यों का पता चल सके. एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि कलेक्टर के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, गैस चैंबर के पास कैदी अचानक दौड़कर आया और उसमें कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. मर्ग जांच और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी, जिसके बाद पूरी घटनाक्रम और अन्य सभी बिंदुओं की विस्तृत सच्चाई सामने आ सकेगी.