जेल के अंदर मोबाइल पर बात! बिलासपुर सेंट्रल जेल का वीडियो वायरल, रितेश निखारे के नाम से दावा

मोबाइल मिलने पर उठेंगे सवाल

अगर जांच में यह वीडियो बिलासपुर केंद्रीय जेल का पाया जाता है और जेल के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पुष्टि होती है, तो प्रतिबंधित मोबाइल फोन जेल परिसर तक पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. बिलासपुर जेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इसी वजह से चर्चा शुरू हुई है. हालांकि अभी तक वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के नतीजे सामने आना जरूरी है. फिलहाल मामला वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे और जेल अधीक्षक के बयान के बीच जांच का विषय बना हुआ है.