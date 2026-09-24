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जेल के अंदर मोबाइल पर बात! बिलासपुर सेंट्रल जेल का वीडियो वायरल, रितेश निखारे के नाम से दावा

बिलासपुर केंद्रीय जेल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करता दिख रहा है. दावा है कि वह रितेश निखारे उर्फ मैडी है. हालांकि पहचान और वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. जेल अधीक्षक ने वीडियो करीब दो साल पुराना बताया है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Sep 24, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:46 PM IST
जेल के अंदर मोबाइल पर बात! बिलासपुर सेंट्रल जेल का वीडियो वायरल, रितेश निखारे के नाम से दावा
Image Credit: ZEE MEDIA

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