जेल के अंदर मोबाइल पर बात! बिलासपुर सेंट्रल जेल का वीडियो वायरल, रितेश निखारे के नाम से दावा

राज्य चुनें
बिलासपुर केंद्रीय जेल से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति जेल परिसर के भीतर मोबाइल फोन पर बातचीत करता दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति जेल में बंद रितेश निखारे उर्फ मैडी है. हालांकि वीडियो कब का है और इसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति वास्तव में कौन है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. वहीं जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने वीडियो को करीब दो साल पुराना बताया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बिलासपुर केंद्रीय जेल का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद आमिर नाम की आईडी से यह वीडियो वायरल हुआ है. इसमें एक व्यक्ति जेल परिसर के भीतर मोबाइल फोन पर बातचीत करता नजर आ रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह रितेश निखारे उर्फ मैडी है और वह मुलाकाती समय के दौरान अपने परिजनों और दोस्तों से फोन पर बात कर रहा था. हालांकि बिलासपुर जेल वायरल वीडियो की तारीख, स्थान और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.
जेल अधीक्षक ने बताया पुराना
वायरल वीडियो को लेकर बिलासपुर केंद्रीय जेल प्रशासन की ओर से भी जानकारी सामने आई है. जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने वीडियो को करीब दो साल पुराना बताया है. ऐसे में अब जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वीडियो वास्तव में केंद्रीय जेल का है या नहीं. साथ ही यह भी पता चलेगा कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था और उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है. फिलहाल वीडियो की सत्यता को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. प्रशासन के बयान और जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.
मोबाइल मिलने पर उठेंगे सवाल
अगर जांच में यह वीडियो बिलासपुर केंद्रीय जेल का पाया जाता है और जेल के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पुष्टि होती है, तो प्रतिबंधित मोबाइल फोन जेल परिसर तक पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. बिलासपुर जेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इसी वजह से चर्चा शुरू हुई है. हालांकि अभी तक वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के नतीजे सामने आना जरूरी है. फिलहाल मामला वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे और जेल अधीक्षक के बयान के बीच जांच का विषय बना हुआ है.