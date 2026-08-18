फर्जी सर्पदंश घोटाले का आरोपी डॉक्टर फरार, 3 दर्जन से ज्यादा PM रिपोर्ट अटकीं, बीमा क्लेम पर भी संकट

डॉक्टर के फरार होने से अटकी रिपोर्ट

पुलिस डॉ. गोले की तलाश कर रही है। इधर उनके फरार होने के कारण पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्टों का मामला भी उलझता नजर आ रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ पुलिस जांच के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मृतक के परिजनों के लिए भी यह कई जरूरी प्रक्रियाओं में काम आती है. रिपोर्ट नहीं मिलने से एलआईसी क्लेम, दुर्घटना बीमा और दूसरे आर्थिक या कानूनी दावों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. वहीं कई पुलिस मामलों में भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई पर असर पड़ने की बात सामने आ रही है. पुलिस का कहना है कि डॉ. गोले के पकड़े जाने के बाद उनके द्वारा किए गए पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि लंबित रिपोर्टों के कारण किसी मामले की जांच या कानूनी प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर न पड़े. फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है, जो महीनों से अपने मृत परिजनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.