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फर्जी सर्पदंश घोटाले का आरोपी डॉक्टर फरार, 3 दर्जन से ज्यादा PM रिपोर्ट अटकीं, बीमा क्लेम पर भी संकट

बिलासपुर फर्जी सर्पदंश घोटाले के आरोपी डॉ. एसएम गोले के फरार होने से पुराने पोस्टमॉर्टम मामलों पर असर पड़ा है. उनके द्वारा किए गए 3 दर्जन से ज्यादा पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अब भी लंबित हैं, जिसके लिए मृतक के परिजन सिम्स के चक्कर काट रहे हैं.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 18, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:50 PM IST
फर्जी सर्पदंश घोटाले का आरोपी डॉक्टर फरार, 3 दर्जन से ज्यादा PM रिपोर्ट अटकीं, बीमा क्लेम पर भी संकट

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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