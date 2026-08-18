फर्जी सर्पदंश घोटाले का आरोपी डॉक्टर फरार, 3 दर्जन से ज्यादा PM रिपोर्ट अटकीं, बीमा क्लेम पर भी संकट

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बिलासपुर फर्जी सर्पदंश घोटाले के आरोपी और सिम्स के फॉरेंसिक विभाग के तत्कालीन डॉक्टर डॉ. एसएन गोले के फरार होने का असर अब पुराने पोस्टमार्टम मामलों पर भी पड़ता नजर आ रहा है. जानकारी के मुताबिक डॉ. गोले द्वारा किए गए तीन दर्जन से ज्यादा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक लंबित हैं. रिपोर्ट के लिए मृतकों के परिजन सिम्स की पुलिस चौकी और फॉरेंसिक विभाग के चक्कर काट रहे हैं. इनमें जांजगीर, मुंगेली समेत आसपास के जिलों के लोग भी शामिल हैं.
बताया जा रहा है कि डॉ. गोले करीब दो महीने से सिम्स नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह दूसरे डॉक्टर विभाग का काम संभाल रहे हैं, लेकिन पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी करने में तकनीकी और कानूनी अड़चन सामने आ रही है. ऐसे में डॉक्टर के फरार होने का खामियाजा अब उन परिवारों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें अपने परिजनों की मौत से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत है. सिम्स के फॉरेंसिक विभाग में लंबित पोस्टमार्टम रिपोर्टों को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जानकारी के मुताबिक डॉ. एसएन गोले ने जिन मामलों में पोस्टमार्टम किया था, उनकी रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद आगे की प्रक्रिया अटक गई है.
मृतकों के परिजन परेशान
बताया जा रहा है कि पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी करने के लिए डॉक्टर के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ रही है और डॉ. गोले लंबे समय से सिम्स से गायब हैं. उनकी जगह दूसरे डॉक्टर विभाग का काम संभाल रहे हैं, लेकिन पुराने मामलों की रिपोर्ट जारी करने को लेकर वे असमर्थता जता रहे हैं. इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जो अपने मृत परिजनों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट लेने के लिए लगातार सिम्स पहुंच रहे हैं. जांजगीर, मुंगेली और आसपास के जिलों से आने वाले परिजन कभी फॉरेंसिक विभाग तो कभी सिम्स की पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहे हैं.
पुराने पोस्टमॉर्टम मामलों का निपटारा कब होगा?
वहीं दूसरी ओर इन रिपोर्टों के लंबित रहने से पुलिस की कई जांच भी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की परिस्थितियों और जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का हिस्सा होती है. ऐसे में डॉक्टर की गैरमौजूदगी से पुराने मामलों की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है. डॉ. एसएन गोले फर्जी सर्पदंश से मौत के दस्तावेज तैयार करने के मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं और फिलहाल फरार हैं. इस मामले में अब तक दो दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ चुकी है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.
डॉक्टर के फरार होने से अटकी रिपोर्ट
पुलिस डॉ. गोले की तलाश कर रही है। इधर उनके फरार होने के कारण पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्टों का मामला भी उलझता नजर आ रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ पुलिस जांच के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मृतक के परिजनों के लिए भी यह कई जरूरी प्रक्रियाओं में काम आती है. रिपोर्ट नहीं मिलने से एलआईसी क्लेम, दुर्घटना बीमा और दूसरे आर्थिक या कानूनी दावों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. वहीं कई पुलिस मामलों में भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई पर असर पड़ने की बात सामने आ रही है. पुलिस का कहना है कि डॉ. गोले के पकड़े जाने के बाद उनके द्वारा किए गए पुराने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि लंबित रिपोर्टों के कारण किसी मामले की जांच या कानूनी प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर न पड़े. फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है, जो महीनों से अपने मृत परिजनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
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