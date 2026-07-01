पेड़ के नीचे लग रही क्लास, खेत में शौच जाने को मजबूर बेटियां; 60 हजार सैलरी पाने वाली हेडमास्टर को 'English' की स्पेलिंग तक नहीं पता

आखिर कब सुधरेगी व्यवस्था?

एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला कागजों और कार्यक्रमों में 'स्कूल प्रवेश उत्सव' मनाकर शिक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर यह बदहाली बयां कर रही है कि जमीनी हकीकत क्या है? सवाल यह है कि जब बच्चों के सिर पर छत, शौचालय और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं और पढ़ाने वाले खुद असमर्थ हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? क्या जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आयोजनों तक सीमित रहेंगे या इन नौनिहालों को एक पक्का स्कूल भवन और बेहतर भविष्य मिलेगा? यह सवाल अब भी जवाब मांग रहा है.