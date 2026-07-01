पेड़ के नीचे लग रही क्लास, खेत में शौच जाने को मजबूर बेटियां; 60 हजार सैलरी पाने वाली हेडमास्टर को 'English' की स्पेलिंग तक नहीं पता

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Government School Under Tree-छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर, शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के अंतर को उजागर करती है. जहां एक ओर सरकार की तरफ से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'स्कूल प्रवेश उत्सव' जैसे बड़े-बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मासूम बच्चियां खुले खेत में शौच जाने को मजबूर हैं और उनकी पढ़ाई पीपल के पेड़ के नीचे हो रही है.
PM आवास का कमरा छूटा
यह पूरा मामला बिलासपुर के ग्राम घुटकू के स्टेशन पारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है. पिछले पांच वर्षों से यह स्कूल किसी सरकारी भवन में नहीं, बल्कि गांव के ही एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री आवास के एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहा था. हाल ही में मकान मालिक ने वह कमरा खाली करवा दिया, जिसके बाद स्कूल के पास कोई ठिकाना नहीं बचा और पूरी कक्षा सीधे पीपल के पेड़ के नीचे आ गई.
मौसम की मार और आवारा कुत्तों का खौफ
तेज धूप हो, बारिश हो या गर्म हवाएं... पहली से पांचवीं तक के मासूम बच्चे इन्हीं विपरीत हालातों में एक साथ बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. स्कूल में न तो अलग-अलग कक्षाएं हैं, न बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही सुरक्षा का कोई माहौल. इसके अलावा स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों का जमावड़ा रहता है, जिससे छोटे बच्चों की सुरक्षा पर हर वक्त बड़ा खतरा मंडराता रहता है.
खुले खेत में जाने को मजबूर हैं बेटियां
इस स्कूल की सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि यहां शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है. स्कूल आने वाली छोटी-छोटी बच्चियों को मजबूरी में खुले खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है. ऐसे में यह स्थिति सरकार के स्वच्छता अभियान और महिला सुरक्षा के दावों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ी करती है.
60 हजार का वेतन, हेडमास्टर को नहीं आती हिंदी-अंग्रेजी
जब हमारे संवाददाता ने इस स्कूल का जमीनी जायजा लिया, तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया. स्कूल की प्रभारी शिक्षिका (हेडमास्टर) खगेश्वरी दुबे को करीब 60 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है, लेकिन उनका खुद का शैक्षणिक स्तर बेहद दयनीय है. हेडमास्टर मैडम को न तो हिंदी की वर्णमाला आती है, न अंग्रेजी की बेसिक स्पेलिंग और न ही वे महीनों के नाम सही से लिख पाती हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां बच्चों को किस स्तर की शिक्षा मिल रही होगी.
साहब 'उत्सव' में व्यस्त
जब इस बेहद गंभीर मामले को लेकर बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रामेश्वर जायसवाल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो कई बार फोन करने के बावजूद उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. बाद में जब उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने बेहद गैर-जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि वे 'स्कूल प्रवेश उत्सव' के कार्यक्रमों में व्यस्त थे.
आखिर कब सुधरेगी व्यवस्था?
एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला कागजों और कार्यक्रमों में 'स्कूल प्रवेश उत्सव' मनाकर शिक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर यह बदहाली बयां कर रही है कि जमीनी हकीकत क्या है? सवाल यह है कि जब बच्चों के सिर पर छत, शौचालय और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं और पढ़ाने वाले खुद असमर्थ हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? क्या जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आयोजनों तक सीमित रहेंगे या इन नौनिहालों को एक पक्का स्कूल भवन और बेहतर भविष्य मिलेगा? यह सवाल अब भी जवाब मांग रहा है.
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