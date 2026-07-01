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पेड़ के नीचे लग रही क्लास, खेत में शौच जाने को मजबूर बेटियां; 60 हजार सैलरी पाने वाली हेडमास्टर को 'English' की स्पेलिंग तक नहीं पता

Bilaspur News-बिलासपुर के घुटकू गांव में सरकारी भवन न होने की वजह से बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे और बेटियां खुले में शौच जाने को मजबूर हैं. वहीं, स्कूल की हेडमास्टर को सामान्य हिंदी-अंग्रेजी तक नहीं आती है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:47 PM IST
पेड़ के नीचे लग रही क्लास, खेत में शौच जाने को मजबूर बेटियां; 60 हजार सैलरी पाने वाली हेडमास्टर को 'English' की स्पेलिंग तक नहीं पता
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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