अतिथि और संविदा महिला कर्मियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन, बिलासपुर HC का बड़ा फैसला

तीन महीने के अंदर भुगतान करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह शिल्पी शुक्ला को मातृत्व अवकाश अवधि का पूरा बकाया वेतन तीन माह के भीतर भुगतान करे. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मातृत्व लाभ का अधिकार केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं माना जा सकता. यह माना जा रहा है कि यह फैसला केवल एक अतिथि व्याख्याता तक सीमित नहीं रहेगा. इसका लाभ उन हजारों महिलाओं को मिल सकता है जो सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल, संविदा या अतिथि कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. अब भविष्य में नियोक्ता केवल रोजगार की श्रेणी का हवाला देकर महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से इनकार नहीं कर सकेंगे.