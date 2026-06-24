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अतिथि और संविदा महिला कर्मियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन, बिलासपुर HC का बड़ा फैसला

Bilaspur News-बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मातृत्व लाभ कोई दया नहीं बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है. यह नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अतिथि शिक्षकों को भी समान रूप से मिलेगा. हाईकोर्ट ने रायपुर की अतिथि व्याख्याता शिल्पी शुक्ला के पक्ष में फैसला सुनाया है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Harsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST
अतिथि और संविदा महिला कर्मियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन, बिलासपुर HC का बड़ा फैसला

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