Add Zee Business As A Preferred Source
App

'सिर्फ बजट नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए काम', फायर सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी टेंडरों की रिपोर्ट

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में आग लगने की बढ़ती घटनाओं और आपदा प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने आधुनिक फायर ब्रिगेड वाहनों और उपकरणों की खरीद से जुड़े सभी टेंडरों की रिपोर्ट मांगी है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 24, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:35 PM IST
'सिर्फ बजट नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए काम', फायर सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी टेंडरों की रिपोर्ट

About the Author

SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में मानसून की एंट्री...भोपाल में झमाझम बारिश, ग्वालियर में गर्मी का सितम
Gwalior Weather News50 min ago
2
Raja Raghuvanshi Murder Case1 hr ago
3
Omkareshwar news1 hr ago
4
ujjain news2 hrs ago
5
ratlam news2 hrs ago