हाई कोर्ट में हलफनामा

राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के निदेशक ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि ₹72.70 करोड़ की लागत से फायर टेंडर, वॉटर टेंडर, फोम टेंडर और मिनी-मिस्ट फायर वाहनों की खरीद की प्रक्रिया GeM पोर्टल के माध्यम से चल रही है. ये अभी तकनीकी मूल्यांकन के चरण में हैं. ₹51.58 करोड़ की लागत से 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हाइड्रोलिक लिफ्ट की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा राज्य में ₹44.32 करोड़ की लागत से 16 नए फायर स्टेशन बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया है.