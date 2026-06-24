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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आग लगने की बढ़ती घटनाओं और आपदा प्रबंधन के अपर्याप्त सिस्टम को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सरकार से आधुनिक फायर ब्रिगेड गाड़ियों और उपकरणों की खरीद के लिए जारी सभी टेंडरों पर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ बजट आवंटित करना और टेंडर जारी करना ही काफी नहीं है. जमीनी स्तर पर काम दिखना और वर्क ऑर्डर जारी होना भी जरूरी है.
हाई कोर्ट में हलफनामा
राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के निदेशक ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि ₹72.70 करोड़ की लागत से फायर टेंडर, वॉटर टेंडर, फोम टेंडर और मिनी-मिस्ट फायर वाहनों की खरीद की प्रक्रिया GeM पोर्टल के माध्यम से चल रही है. ये अभी तकनीकी मूल्यांकन के चरण में हैं. ₹51.58 करोड़ की लागत से 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हाइड्रोलिक लिफ्ट की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा राज्य में ₹44.32 करोड़ की लागत से 16 नए फायर स्टेशन बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया है.
21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हलफनामे में आग बताया गया है कि गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, शक्ति और सूरजपुर में जमीन ले ली गई है और निर्माण के लिए फंड भी जारी कर दिए गए हैं. वहीं मुंगेली, GPM, बीजापुर, सारंगढ़, सुकमा और नारायणपुर समेत 11 जिलों में जमीन आवंटन का काम अभी भी अटका हुआ है. सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि आग बुझाने के उपकरणों और आपदा प्रबंधन के लिए फंड की कोई कमी नहीं है. अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है, जिसमें सरकार को उपकरणों की खरीद और फायर स्टेशन के निर्माण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी.
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