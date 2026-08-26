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छत्तीसगढ़ में सिविल जज परीक्षा स्थगित, 20 सितंबर को होना था एग्जाम; जानिए हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला

बिलासपुर हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सीमित प्रतियोगी परीक्षा को अगले आदेश तक टाल दिया है. रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त 2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:19 PM IST
छत्तीसगढ़ में सिविल जज परीक्षा स्थगित, 20 सितंबर को होना था एग्जाम; जानिए हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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