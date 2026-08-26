छत्तीसगढ़ में सिविल जज परीक्षा स्थगित, 20 सितंबर को होना था एग्जाम; जानिए हाईकोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला

20 सितंबर को होना था एग्जाम

दरअसल, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का मामला अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है. इसलिए 20 सितंबर को होने वाली परीक्षा को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया गया है. यह कदम ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अहम फैसले के पालन में उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने हाई कोर्ट के साथ तालमेल बिठाएं और जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल 61 साल करने के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लें.