/हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नक्सल मामलों में स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं, HC-सिर्फ पुलिसकर्मी होने से गवाही खारिज नहीं होगी

स्वतंत्र गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर

इस मामले में दंतेवाड़ा स्थित NIA की विशेष अदालत ने सितंबर 2025 में मीनू कालमु को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की. बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले का एकमात्र स्वतंत्र गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया था. पूरी कार्रवाई केवल पुलिसकर्मियों के बयानों पर आधारित है, जो इस मामले में रुचि रखते हैं. यह भी तर्क दिया गया कि कथित विस्फोटक खेत से बरामद हुआ था, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हर जगह और हर समय स्वतंत्र गवाह मिलना संभव नहीं है. जनता को हर मामले में गवाह बनाना अनिवार्य नहीं है.