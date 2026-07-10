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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नक्सल मामलों में स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं, HC-सिर्फ पुलिसकर्मी होने से गवाही खारिज नहीं होगी

बिलासपुर हाईकोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जांच और सबूतों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हर मामले में स्वतंत्र गवाह मिलना संभव नहीं होता. ऐसे मामलों में यदि पुलिस की गवाही विश्वसनीय हो, तो उसी के आधार पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jul 10, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:20 PM IST
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नक्सल मामलों में स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं, HC-सिर्फ पुलिसकर्मी होने से गवाही खारिज नहीं होगी

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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