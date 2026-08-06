'अब विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार...', बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि शादी के बाद बेटी का मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता और अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की बराबर हकदार है. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार के 19 सितंबर 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी महिला को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.
मामला बिलासपुर के नेहरू नगर निवासी दुर्गेश मिश्रा का है, जो जांजगीर-चांपा में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. साल 2018 में सेवा के दौरान उनके निधन के बाद उनकी वृद्ध मां ने अपनी बेटी अमिता दुबे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी. लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि नीति में विवाहित बहन का प्रावधान नहीं है.
पिछले फैसले का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि शादी के बाद भी बेटी या बहन का अपने मूल परिवार से रिश्ता समाप्त नहीं होता. हाईकोर्ट ने भी माना कि अनुकंपा नियुक्ति का आधार वैवाहिक स्थिति नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक निर्भरता और जरूरत होनी चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान समय में कई शादीशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता और परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं. ऐसे में केवल महिला के विवाहित होने के आधार पर उसे नौकरी से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश
वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अमिता दुबे के अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर चार सप्ताह के भीतर नियमों के अनुसार पुनर्विचार कर नया और सकारात्मक आदेश जारी किया जाए. इस फैसले को महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है.
क्या होती है अनुकंपा नियुक्ति ?
अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाने या फिर किसी विशेष परिस्थितियों में स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ होने पर उसके आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है. इसका मकसद यह है कि परिवार पर आए अचानक आर्थिक संकट से उबारना होता है. अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्ति तुरंत नहीं दी जाती है, बल्कि संबंधित विभाग के नियमों, पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक ही आवेदन की जांच के बाद दी जाती है.
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