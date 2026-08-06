'अब विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार...', बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पिछले फैसले का दिया हवाला

याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि शादी के बाद भी बेटी या बहन का अपने मूल परिवार से रिश्ता समाप्त नहीं होता. हाईकोर्ट ने भी माना कि अनुकंपा नियुक्ति का आधार वैवाहिक स्थिति नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक निर्भरता और जरूरत होनी चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान समय में कई शादीशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता और परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं. ऐसे में केवल महिला के विवाहित होने के आधार पर उसे नौकरी से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है.