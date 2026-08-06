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'अब विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार...', बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

What is Compassionate Appointment: छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने माना है कि शादी के बाद बेटी या बहन का मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता है. इसलिए विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार मानी जाती है. वहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में मामले पर दोबारा फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:02 PM IST
'अब विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार...', बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Image Credit: ZEE MEDIA

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