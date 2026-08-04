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NEET OMR शीट विवाद पर बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल शक के आधार पर नहीं मान सकते छेड़छाड़

बिलासपुर हाईकोर्ट ने NEET (UG)-2026 की OMR शीट में कथित छेड़छाड़ के मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संदेह के आधार पर ऐसे आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत निवारण की निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट का रुख करना उचित नहीं है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 04, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:28 PM IST
NEET OMR शीट विवाद पर बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल शक के आधार पर नहीं मान सकते छेड़छाड़

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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