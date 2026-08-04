NEET OMR शीट विवाद पर बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल शक के आधार पर नहीं मान सकते छेड़छाड़

'रिट याचिका दायर करना उचित नहीं'

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किए बिना सीधे संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका दायर करना उचित नहीं है. जब तक यह साबित न हो कि उपलब्ध प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी, तब तक सीधे अदालत का रुख नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पारदर्शी और मानकीकृत प्रक्रिया के तहत आयोजित होती है. बिना ठोस साक्ष्य के न्यायिक हस्तक्षेप से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पवित्रता प्रभावित हो सकती है. इसी आधार पर कोर्ट ने मूल OMR शीट पेश करने और उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दी.