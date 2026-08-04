NEET OMR शीट विवाद पर बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल शक के आधार पर नहीं मान सकते छेड़छाड़

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने NEET (UG)-2026 परीक्षा से जुड़ी OMR शीट में कथित छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि केवल शक या अनुमान के आधार पर OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते. साथ ही, शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट आने पर भी सवाल उठाए.
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच एक NEET उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी स्कैन की गई OMR शीट में दर्ज उत्तर उसके द्वारा परीक्षा में भरे गए उत्तरों से अलग हैं, जिससे उसे 600 से अधिक अंकों की उम्मीद के बजाय केवल 200 अंक मिले. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने OMR शीट से छेड़छाड़ का आरोप तो लगाया, लेकिन इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं किया. सिर्फ खुद तैयार किए गए तुलना चार्ट या व्यक्तिगत आशंका के आधार पर ऐसे गंभीर आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते.
'रिट याचिका दायर करना उचित नहीं'
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किए बिना सीधे संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका दायर करना उचित नहीं है. जब तक यह साबित न हो कि उपलब्ध प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी, तब तक सीधे अदालत का रुख नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पारदर्शी और मानकीकृत प्रक्रिया के तहत आयोजित होती है. बिना ठोस साक्ष्य के न्यायिक हस्तक्षेप से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पवित्रता प्रभावित हो सकती है. इसी आधार पर कोर्ट ने मूल OMR शीट पेश करने और उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दी.
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