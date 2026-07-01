'लिव-इन में रहने के बाद शादी न होना रेप नहीं'...छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रा की अपील खारिज

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Bilaspur High court Big Verdict-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि दो बालिग लंबे समय तक आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हों, तो बाद में शादी नहीं होने मात्र से उसे रेप नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने मामले की शुरुआती सुनवाई में ही पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया.
जानिए क्या है मामला
यह मामला रायपुर का है, जहां 40 वर्षीय एक तलाकशुदा महिला ने साल 2019 में आईआईएम रायपुर में एमबीए में एडमिशन लिया था. वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई. महिला का आरोप था कि जुलाई 2019 में युवक ने उसे ग्रुप स्टडी के बहाने अपने घर बुलाया और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे. महिला के अनुसार, जब भी वह शादी की बात करती तो युवक टाल देता. अगस्त 2021 में युवक ने कहा कि महिला के तलाकशुदा और ईसाई समुदाय से होने के कारण उसके माता-पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं है. इसके बाद महिला ने पुलिस और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई.
हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
निचली अदालत ने दोनों को बालिग और आपसी सहमति से रिश्ते में मानते हुए आरोपी को पहले ही बरी कर दिया था, जिसे महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की डिवीजन बेंच ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं आर्थि रूप से आत्मनिर्भर हैं और अपने जीवन में फैसले लेने में सक्षम हैं. रिकॉर्ड से साफ है कि दोनों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध रहे. ऐसे में केवल शादी से मुकर जाने के आधार पर इसे रेप का अपराध नहीं माना जा सकता.
ट्रायल कोर्ट के फैसले में नहीं गड़बड़ी
कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी मामले में यह तय करने के लिए कि संबंध आपसी सहमति से था या नहीं, रिश्ते की अवधि और दोनों पक्षों के व्यवहार को देखना जरूरी है. हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी गड़बड़ी नहीं मिली. इसी आधार पर अपील को एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया.
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