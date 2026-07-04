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बिलासपुर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित किया तो घर से निकाले जाएंगे बच्चे

Bilaspur News: बुज़ुर्ग नागरिकों के अधिकारों के बारे में एक अहम फैसला सुनाते हुए, बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे अपने बुज़ुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, तो उन्हें घर से निकाला जा सकता है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 04, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:07 PM IST
बिलासपुर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित किया तो घर से निकाले जाएंगे बच्चे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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