बिलासपुर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित किया तो घर से निकाले जाएंगे बच्चे

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बिलासपुर हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर एक बहुत अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, उन्हें घर से निकाला जा सकता है. बिलासपुर के एक बेटे और बहू की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा घर से निकालने के आदेशों को सही ठहराया.फैसले में कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 केवल भरण-पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बुजुर्गों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान, शांति और सुरक्षा देना भी है.
93 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दिया था आवेदन
दरअसल, बिलासपुर के मुंगेली रोड स्थित मिनोचा कॉलोनी में रहने वाली 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल (SDO कोर्ट) में एक अर्ज़ी दी थी. बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया था कि उनके बड़े बेटे देवेंद्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना, जो उनके घर की पहली मंजिल पर रहते हैं, उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं. बुजुर्ग मां ने आशंका जताई थी कि उन्हें अपने बेटे और बहू से जान का खतरा है, जिसके बाद उन्होंने उन्हें घर से बेदखल करने की मांग की थी.
घर खाली करने का आदेश
मां की शिकायत और पेश किए गए दस्तावेजों, जैसे बिजली के बिल और रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने बेटे और बहू को 12 सितंबर, 2024 को घर खाली करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ जोड़े ने कलेक्टर (अपीलेट ट्रिब्यूनल) के पास अपील की, लेकिन 25 नवंबर 2024 को अपील खारिज कर दी गई.
बेटा-बहू की याचिका खारिज
इसके बाद बेटे और बहू ने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने मालिकाना हक के बारे में कोई घोषणा नहीं की थी, बल्कि बुजुर्ग मां की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे. हालांकि संपत्ति से जुड़ा कोई भी आपसी विवाद सिविल कोर्ट में चल सकता है, लेकिन इस आधार पर बुजुर्ग मां को उनके कानूनी संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता. इसलिए हाई कोर्ट ने बेटे और बहू द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी.
हाइकोर्ट ने क्या कहा
अपनी याचिका में बेटे और बहू ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के पास किसी को घर से बेदखल करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि यह विवाद संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा है. एक ऐसा मामला जिस पर केवल सिविल कोर्ट ही फैसला कर सकता है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि बुजुर्ग मां को पेंशन मिलती है और उन्होंने किसी भत्ते की मांग नहीं की थी, इसलिए यह मामला इस कानून के दायरे में नहीं आता. इसके अलावा उन्होंने कहा कि खुद सीनियर सिटिज़न होने के नाते, उन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि 'मेंटेनेंस' (देखभाल/भरण-पोषण) शब्द का दायरा बहुत व्यापक है. इसमें न केवल भोजन या पैसे की व्यवस्था शामिल है, बल्कि ऐसा माहौल सुनिश्चित करना भी शामिल है जिसमें बुजुर्ग सम्मान और शांति के साथ रह सकें. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, फिर भी उसे परेशान किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल के पास उन्हें सुरक्षा देने का पूरा अधिकार है.
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