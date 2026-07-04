बिलासपुर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित किया तो घर से निकाले जाएंगे बच्चे

हाइकोर्ट ने क्या कहा

अपनी याचिका में बेटे और बहू ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के पास किसी को घर से बेदखल करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि यह विवाद संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा है. एक ऐसा मामला जिस पर केवल सिविल कोर्ट ही फैसला कर सकता है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि बुजुर्ग मां को पेंशन मिलती है और उन्होंने किसी भत्ते की मांग नहीं की थी, इसलिए यह मामला इस कानून के दायरे में नहीं आता. इसके अलावा उन्होंने कहा कि खुद सीनियर सिटिज़न होने के नाते, उन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि 'मेंटेनेंस' (देखभाल/भरण-पोषण) शब्द का दायरा बहुत व्यापक है. इसमें न केवल भोजन या पैसे की व्यवस्था शामिल है, बल्कि ऐसा माहौल सुनिश्चित करना भी शामिल है जिसमें बुजुर्ग सम्मान और शांति के साथ रह सकें. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, फिर भी उसे परेशान किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल के पास उन्हें सुरक्षा देने का पूरा अधिकार है.