/तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन आदेश पर HC की रोक, अधिकारियों से मांगा जवाब, सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव करने का है आरोप

बिलासपुर हाईकोर्ट ने तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन मामले में आदेश पर रोक लगा दी है. सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव के आरोपों से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामला रायगढ़ के पुसौर तहसील का है, जहां तहसीलदार रहते हुए माया अंचल लहरे पर सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव का आरोप लगा था. आरोप है कि 28 अक्टूबर 2020 को खसरा नंबर 16/2ख की ‘छोटे झाड़ के जंगल’ मद की सरकारी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर आनंद राम का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर में पुनरीक्षण आवेदन लगाया गया.