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तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन आदेश पर HC की रोक, अधिकारियों से मांगा जवाब, सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव करने का है आरोप

बिलासपुर हाईकोर्ट ने तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. मामला रायगढ़ के पुरौर तहसील में सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में कथित बदलाव से जुड़ा है. इस मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Sep 12, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:10 PM IST
तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन आदेश पर HC की रोक, अधिकारियों से मांगा जवाब, सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव करने का है आरोप

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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