/तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन आदेश पर HC की रोक, अधिकारियों से मांगा जवाब, सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव करने का है आरोप

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने तहसीलदार माया अंचल लहरे के निलंबन मामले में आदेश पर रोक लगा दी है. सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव के आरोपों से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामला रायगढ़ के पुसौर तहसील का है, जहां तहसीलदार रहते हुए माया अंचल लहरे पर सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव का आरोप लगा था. आरोप है कि 28 अक्टूबर 2020 को खसरा नंबर 16/2ख की ‘छोटे झाड़ के जंगल’ मद की सरकारी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर आनंद राम का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर में पुनरीक्षण आवेदन लगाया गया.
21 अगस्त 2025 को राजस्व मंडल ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति सरकारी जमीन का मद बदलने के मामले में तहसीलदार को दोषी माना और विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा. इसके बाद माया अंचल लहरे ने राजस्व मंडल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. 17 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश वाले हिस्से पर रोक लगा दी थी. इसी दौरान शासन ने 16 जुलाई 2026 को उन्हीं आरोपों और तथ्यों के आधार पर माया अंचल लहरे को निलंबित कर दिया. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
हाईकोर्ट की रोक के बावजूद की गई थी निलंबन की कार्रवाई
न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अधिवक्ता अपूर्वा पांडे ने दलील दी, कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उन्हीं तथ्यों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने राजस्व विभाग के सचिव-अवर सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर, आयुक्त बिलासपुर, कलेक्टर रायगढ़, कलेक्टर कांकेर और संबंधित एसडीएम समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. फिलहाल हाईकोर्ट की रोक के बाद तहसीलदार माया अंचल लहरे को बड़ी राहत मिली है. मामले में अब संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी.
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