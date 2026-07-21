बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला, पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक मानसिक क्रूरता नहीं, खारिज की याचिका

कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ एक पति या पत्नी का दूसरे के व्यवहार से नाखुश होना, मेल न खाना या नाखुश होना, अपने आप में क्रूरता नहीं हो सकती, जिसके लिए तलाक के आदेश से शादी खत्म करने की जरूरत पड़े. रिकॉर्ड पर मौजूद मटीरियल से साफ पता चलता है कि, पत्नी हमेशा पति के साथ फिर से रहने को तैयार थी और पति ने ही साथ रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई. इस तरह पूरे सबूत और पार्टियों की तरफ से पेश की गई बातों की ध्यान से जांच करने के बाद, यह कोर्ट इस सोची-समझी राय है कि फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान से देखा है और सही नतीजा निकाला है कि अपील करने वाला पति इस मामले के फैक्ट्स और हालात में तलाक के ऑर्डर का हकदार नहीं है.