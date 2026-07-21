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बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला, पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक मानसिक क्रूरता नहीं, खारिज की याचिका

Bilaspur High Court Verdict: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि वैवाहिक जीवन में होने वाली छोटी-मोटी नोकझोंक और असहमति को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jul 21, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:09 PM IST
बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला, पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक मानसिक क्रूरता नहीं, खारिज की याचिका

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

SHAILENDAR SINGH THAKUR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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