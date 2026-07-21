बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला, पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक मानसिक क्रूरता नहीं, खारिज की याचिका

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Bilaspur High Court Verdict: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. पारिवारिक विवाद के मामले में तलाक नहीं दिए जाने के खिलाफ पेश अपील पर कोर्ट ने कहा है कि, सिर्फ छोटी-मोटी बातों पर असहमति या पति-पत्नी के बीच कभी-कभार होने वाली नोकझोंक मानसिक क्रूरता नहीं मानी जाती.
कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ एक पति या पत्नी का दूसरे के व्यवहार से नाखुश होना, मेल न खाना या नाखुश होना, अपने आप में क्रूरता नहीं हो सकती, जिसके लिए तलाक के आदेश से शादी खत्म करने की जरूरत पड़े. रिकॉर्ड पर मौजूद मटीरियल से साफ पता चलता है कि, पत्नी हमेशा पति के साथ फिर से रहने को तैयार थी और पति ने ही साथ रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई. इस तरह पूरे सबूत और पार्टियों की तरफ से पेश की गई बातों की ध्यान से जांच करने के बाद, यह कोर्ट इस सोची-समझी राय है कि फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान से देखा है और सही नतीजा निकाला है कि अपील करने वाला पति इस मामले के फैक्ट्स और हालात में तलाक के ऑर्डर का हकदार नहीं है.
2014 को किया था प्रेम विवाह
अपील करने वाला रायपुर निवासी पति और पत्नी के बीच प्रेम होने पर परिवार वालों की सहमति से दोनों ने 6 दिसंबर 2014 को रायपुर में हिदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. समय बीतने के साथ उनके दो बच्चे हुए. दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद होने पर बच्चों को लेकर पत्नी मायके चली गई. इसके बाद पति ने पत्नी पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया. आवेदन में यह आरोप लगाया गया कि पत्नी अपनी ननदों के साथ नहीं रहना चाहती और नहीं चाहती कि, वे उसके बेटे को छुएं व रिश्तेदारों के साथ क्रूरता करती है. आत्महत्या करने की धमकी सहित अन्य आरोप लगे. परिवार न्यायालय ने आरोप साबित नहीं होने पर आवेदन खारिज कर दिया.
कोर्ट पति की अपील खारीज की
इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील पेश की. इस कोर्ट ने कहा कि, पत्नी का ननदों के साथ नहीं रहना या बेटे को उनसे दूर रखना पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि यह केवल मां की अधिक देखभाल की भावना है. पत्नी के आत्महत्या के प्रयास पर दिए गए हलफनामे से भी स्पष्ट है कि उसने अपनी गलती स्वीकार की, दोबारा ऐसा न करने का भरोसा दिया और हमेशा पति के साथ रहने की इच्छा जताई. रिकॉर्ड के तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी.
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