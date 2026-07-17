मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ बिलासपुर, अशोक नगर समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी, घुटनों तक डूबीं सड़कें

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को उजागर कर दिया. तेज बारिश के कारण बंधवापारा, सरकंडा, अशोक नगर सहित कई कॉलोनियों और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया. कई जगहों पर नालियां ओवरफ्लो हो गईं, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया. पानी भरने से घर का सामान खराब हो गया और लोगों ने सुबह पानी निकालने और नुकसान का जायजा लेने में बिताई. वहीं सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से ट्रैफिक बाधित हुआ और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हुई.
ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल
स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम और नालियों की समय पर सफाई न होना जिम्मेदार है. उनका कहना है कि शहर के निचले इलाकों में हर बार बारिश के दौरान पानी भर जाता है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. निवासियों ने मांग की है कि नगर निगम तुरंत ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे, प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाए और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए एक ठोस और दीर्घकालिक योजना लागू करे. बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में हालात सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है.
अशोक नगर समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी
दरअसल, जोरदार बारिश की वजह से बंधवापारा, सरकंडा और अशोक नगर समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया. कई जगहों पर नालियां ओवरफ़्लो हो गईं, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया. सड़कों पर घुटने तक पानी जमा होने से ट्रैफिक बाधित हुआ और लोगों का आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया. जलभराव के कारण कई परिवारों के घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा. स्थानीय लोगों ने इस स्थिति के लिए नालियों की नियमित सफाई न होने और ड्रेनेज सिस्टम में कमियों को जिम्मेदार ठहराया. सुबह से ही लोग अपने घरों से पानी निकालने और हुए नुकसान का आकलन करने में लगे हुए हैं. शहर के कई निचले इलाकों में हालात सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है. नागरिकों ने नगर निगम से मांग की है कि वह तुरंत ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे और इसका कोई स्थायी समाधान निकाले.
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