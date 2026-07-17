मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ बिलासपुर, अशोक नगर समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी, घुटनों तक डूबीं सड़कें

अशोक नगर समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी

दरअसल, जोरदार बारिश की वजह से बंधवापारा, सरकंडा और अशोक नगर समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया. कई जगहों पर नालियां ओवरफ़्लो हो गईं, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया. सड़कों पर घुटने तक पानी जमा होने से ट्रैफिक बाधित हुआ और लोगों का आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया. जलभराव के कारण कई परिवारों के घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा. स्थानीय लोगों ने इस स्थिति के लिए नालियों की नियमित सफाई न होने और ड्रेनेज सिस्टम में कमियों को जिम्मेदार ठहराया. सुबह से ही लोग अपने घरों से पानी निकालने और हुए नुकसान का आकलन करने में लगे हुए हैं. शहर के कई निचले इलाकों में हालात सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है. नागरिकों ने नगर निगम से मांग की है कि वह तुरंत ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे और इसका कोई स्थायी समाधान निकाले.