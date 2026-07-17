Add Zee Business As A Preferred Source
App

मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ बिलासपुर, अशोक नगर समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी, घुटनों तक डूबीं सड़कें

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रात भर हुई भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 17, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:00 PM IST
मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ बिलासपुर, अशोक नगर समेत कई कॉलोनियों में घुसा पानी, घुटनों तक डूबीं सड़कें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक स्कूल में 87 बच्चों पर सिर्फ 1 टीचर, दूसरे में छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक तैनात!
sagar news1 hr ago
2
dhar news3 hrs ago
3
mp news4:30 AM IST
4
MP Breaking News LIVE2:32 AM IST
5
mp news1:49 AM IST