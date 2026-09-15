/बेटे ने की शिकायत, पिता को मिली सजा: गांजा पीने की शिकायत पर बौखलाया युवक, ज्वेलरी शोरूम में घुसकर गार्ड पर चापड़ से किया जानलेवा हमला

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बिलासपुर में गांजा पीने की शिकायत से नाराज एक युवक ने ज्वेलर्स दुकान में घुसकर सुरक्षा गार्ड पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है. वहीं आरोपी ने घायल के बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की. हालांकि दुकान में मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जूनीलाइन और सदर बाजार इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, राजेंद्र रजक सदर बाजार स्थित राकेश ज्वेलर्स में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात हैं. बताया जा रहा है कि मोहल्ले में सत्येंद्र यादव के गांजा पीने की शिकायत राजेंद्र ने की थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच रंजिश चल रही थी.
रविवार रात करीब आठ बजे आरोपी सत्येंद्र यादव पहले राजेंद्र और उनके बेटे आदित्य के घर के पास पहुंचा, लेकिन दोनों वहां नहीं मिले. इसके बाद वह सदर बाजार स्थित ज्वेलर्स दुकान पहुंच गया. आरोपी दुकान के अंदर घुसा और ड्यूटी पर मौजूद राजेंद्र रजक पर चापड़ से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.
गंभीर घायल राजेंद्र सिम्स में भर्ती
घटना के बाद दुकान में अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर दुकान में मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया. इसी दौरान सूचना मिलने पर राजेंद्र का बेटा आदित्य भी मौके पर पहुंचा. आरोप है कि सत्येंद्र ने आदित्य पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे काबू कर लिया. घायल राजेंद्र को तत्काल सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
बेटी और पिता के साथ मारपीट
इधर, तेलीपाड़ा के वृंदावन कॉम्प्लेक्स में स्थित नॉवेल्टी स्टोर में एक लड़की और उसके पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. वे वहां गणेश जी की सजावट का सामान खरीदने गए थे. सामान की कीमत को लेकर पिता और दुकान पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के बीच बहस शुरू हो गई. जब बेटी ने महिला से चिल्लाने से मना किया, तो महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगी. इसके बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया और जब पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इस घटना में पिता और बेटी दोनों घायल हो गए. सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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