/बेटे ने की शिकायत, पिता को मिली सजा: गांजा पीने की शिकायत पर बौखलाया युवक, ज्वेलरी शोरूम में घुसकर गार्ड पर चापड़ से किया जानलेवा हमला

बेटी और पिता के साथ मारपीट

इधर, तेलीपाड़ा के वृंदावन कॉम्प्लेक्स में स्थित नॉवेल्टी स्टोर में एक लड़की और उसके पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. वे वहां गणेश जी की सजावट का सामान खरीदने गए थे. सामान की कीमत को लेकर पिता और दुकान पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के बीच बहस शुरू हो गई. जब बेटी ने महिला से चिल्लाने से मना किया, तो महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगी. इसके बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया और जब पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इस घटना में पिता और बेटी दोनों घायल हो गए. सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.