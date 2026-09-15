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बेटे ने की शिकायत, पिता को मिली सजा: गांजा पीने की शिकायत पर बौखलाया युवक, ज्वेलरी शोरूम में घुसकर गार्ड पर चापड़ से किया जानलेवा हमला

बिलासपुर में गांजा पीने की शिकायत से नाराज युवक ने ज्वेलर्स दुकान में घुसकर सुरक्षा गार्ड पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल गार्ड को सिम्स में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने उसके बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Sep 15, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:40 PM IST
बेटे ने की शिकायत, पिता को मिली सजा: गांजा पीने की शिकायत पर बौखलाया युवक, ज्वेलरी शोरूम में घुसकर गार्ड पर चापड़ से किया जानलेवा हमला

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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