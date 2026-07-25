Bilaspur News: औरापानी और नवाडीह गांव में मलेरिया का कहर, 4 बच्चे पाए गए संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में एक बार फिर मलेरिया ने दस्तक दे दी है. औरापानी और नवाडीह गांव में चार बच्चों में मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच अभियान तेज कर दिया है, जबकि कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. बारिश के मौसम के साथ ही कोटा क्षेत्र में मलेरिया का खतरा फिर बढ़ने लगा है.
ताजा मामला औरापानी और नवाडीह गांव का है, जहां चार बच्चों में मलेरिया की पुष्टि हुई है. औरापानी गांव के जंगल क्षेत्र में रहने वाले रामलाल यादव के परिवार के छह सदस्यों में से तीन बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. लगातार बुखार और कमजोरी के लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी जांच कराई, जिसमें तीनों बच्चे (उम्र 10 से 14 वर्ष) मलेरिया संक्रमित पाए गए. वहीं नवाडीह गांव में भी एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है.
72 गांव पहले से ही मलेरिया प्रभावित घोषित
चारों बच्चों को तत्काल सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अधिकारियों को सघन सर्वे, समय पर जांच, दवा वितरण और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि कोटा विकासखंड के 72 गांव पहले से ही मलेरिया प्रभावित घोषित हैं और हर वर्ष मानसून के दौरान यहां इस बीमारी के मामले सामने आते हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि बुखार आने पर स्वयं मेडिकल स्टोर से दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच कराएं. साथ ही, सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें, घर के आसपास पानी जमा न होने दें और किसी भी शुरुआती लक्षण को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, ताकि समय रहते इस गंभीर बीमारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके.
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