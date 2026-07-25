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Bilaspur News: औरापानी और नवाडीह गांव में मलेरिया का कहर, 4 बच्चे पाए गए संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

बिलासपुर के कोटा क्षेत्र के औरापानी व नवाडीह गांव में 4 बच्चों में मलेरिया की पुष्टि हुई है. सभी बच्चों को सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच अभियान तेज कर दिया है, जबकि कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:06 PM IST
Bilaspur News: औरापानी और नवाडीह गांव में मलेरिया का कहर, 4 बच्चे पाए गए संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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