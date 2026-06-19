JCB का टायर फटने से 15 फीट हवा में उछले लोग, हेल्पर की मौके पर मौत, 3 घायल

डिस्क 30 से 40 फीट दूर जा गिरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टायर फटने के बाद लोहे की भारी-भरकम डिस्क निकलकर करीब 30 से 40 फीट दूर जा गिरी. जमीन पर गिरने से हेल्पर उमाकांत कौशिक को बेहद गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. मृतक युवक सीपत का रहने वाला था. इस जबरदस्त ब्लास्ट की चपेट में आने से जेसीबी ऑपरेटर भूपेंद्र राव, पंचर मैकेनिक ओसामा और एक अन्य व्यक्ति अमृत यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद निर्माण स्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.