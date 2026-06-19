JCB का टायर फटने से 15 फीट हवा में उछले लोग, हेल्पर की मौके पर मौत, 3 घायल

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JCB Tyre Burst-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां चकरभाठा थाना क्षेत्र के बोदरी में एक निर्माणधीन कॉलोनी में जेसीबी का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया. पंचर टायर में हवा भरने के दौरान अचानक इतना जोरदार धमाका हुआ कि वहां मौजूद लोग कई फीट हवा में उछल गए. इस दर्दनाक हादसे में दुकान के हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेसीबी ऑपरेटर और मैकेनिक समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस पूरी घटना का एक भयावह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है.
टायर में हुआ धमाका
यह सनसनीखेज मामला बोदरी स्थित फॉर्च्यून एलिमेंट की निर्माणाधीन कॉलोनी का है, जहां शुक्रवार को जेसीबी मशीन के टायर की मरम्मत का कार्य चल रहा था. पंचर ठीक करने के बाद टायर में हवा भरी जा रही थी. उस वक्त कुछ लोग टायर के पास बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, जबकि पास ही हेल्पर खड़ा था. तभी अचानक टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना भीषण था कि पास खड़ा 18 वर्षीय हेल्पर उमाकांत कौशिक करीब 15 फीट ऊपर हवा में उछल गया.
डिस्क 30 से 40 फीट दूर जा गिरी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टायर फटने के बाद लोहे की भारी-भरकम डिस्क निकलकर करीब 30 से 40 फीट दूर जा गिरी. जमीन पर गिरने से हेल्पर उमाकांत कौशिक को बेहद गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. मृतक युवक सीपत का रहने वाला था. इस जबरदस्त ब्लास्ट की चपेट में आने से जेसीबी ऑपरेटर भूपेंद्र राव, पंचर मैकेनिक ओसामा और एक अन्य व्यक्ति अमृत यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद निर्माण स्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.
पुलिस हादसे की जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही चकरभाठा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और गवाहों के बयान दर्ज कर यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा किसी तकनीकी खामी की वजह से हुआ, या फिर इसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही बरती गई थी. बिलासपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों और गैरेज में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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