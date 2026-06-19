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JCB का टायर फटने से 15 फीट हवा में उछले लोग, हेल्पर की मौके पर मौत, 3 घायल

Bilaspur News-बिलासपुर में जेसीबी के पंचर टायर में हवा भरते समय हुए भीषण ब्लास्ट में 18 वर्षीय की 15 फीट हवा में उछलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में ऑपरेटर और मैकेनिक समेत तीन अन्य लोग गंभूर रूप से घायल हो गए. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Harsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:04 PM IST
JCB का टायर फटने से 15 फीट हवा में उछले लोग, हेल्पर की मौके पर मौत, 3 घायल

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