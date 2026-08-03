पोती की दोस्ती बनी परिवार के लिए मुसीबत, 14.50 लाख-जेवरात हड़पने का आरोप, SI के बेटे समेत कई पर FIR दर्ज

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि एक मौके पर उनकी 6 वर्षीय पोती को भी चाकू दिखाकर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और संपत्ति वापस दिलाने की मांग की है. सरकंडा थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में मामला रंगदारी (एक्सटॉर्शन) से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कथित रूप से धमकी देकर एटीएम के माध्यम से बड़ी रकम निकलवाई और जेवरात भी हासिल किए. पुलिस ने आयुष यादव और अन्य संदिग्ध साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.