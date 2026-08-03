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पोती की दोस्ती बनी परिवार के लिए मुसीबत, 14.50 लाख-जेवरात हड़पने का आरोप, SI के बेटे समेत कई पर FIR दर्ज

बिलायपुर में एक लड़की की दोस्ती का फायदा उठाकर बदमाशों ने परिवार को धमकाकर 14.50 लाख रुपए और 450 ग्राम सोने के जेवर हड़प लिए. जिसके बाद बच्ची के दादा ने पुलिस से शिकायत की है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 03, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:20 PM IST
पोती की दोस्ती बनी परिवार के लिए मुसीबत, 14.50 लाख-जेवरात हड़पने का आरोप, SI के बेटे समेत कई पर FIR दर्ज

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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