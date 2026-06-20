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बिलासपुर सर्पदंश मुआवजा घोटाला: सरकारी खजाने को लगाया करोड़ों का चूना, 14 FIR दर्ज

Bilaspur snakebite compensation fraud: बिलासपुर में सर्पदंश के मुआवजे के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जांच में 17 मामलों में मुआवजा वितरण में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके बाद पुलिस ने 14 अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jun 20, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:18 PM IST
बिलासपुर सर्पदंश मुआवजा घोटाला: सरकारी खजाने को लगाया करोड़ों का चूना, 14 FIR दर्ज

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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