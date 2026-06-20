इस सुनियोजित धोखाधड़ी के जरिए आरोपियों ने मृत सर्पदंश के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की सरकारी राशि गलत तरीके से प्राप्त कर ली है. पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि आवेदकों, वकीलों, डॉक्टरों और परिजनों द्वारा मिलकर तैयार किया गया एक संगठित रैकेट था. दर्ज मामलों के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र में 5, कोनी में 3, सिविल लाइन में 3, तोरवा में 2 और सिटी कोतवाली में 1 FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह में शामिल अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके और सरकारी खजाने को हुई क्षति की भरपाई सुनिश्चित की जा सके. इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस घोटाले में शामिल प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.