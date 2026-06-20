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Bilaspur snakebite compensation fraud: बिलासपुर में सर्पदंश के नाम पर मुआवजा हड़पने के एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 14 अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की गई है. जिला प्रशासन को मिली शिकायतों और विस्तृत जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 17 प्रकरणों में मुआवजा वितरण को लेकर भारी अनियमितताएं बरती गई थीं.
इस सुनियोजित धोखाधड़ी के जरिए आरोपियों ने मृत सर्पदंश के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की सरकारी राशि गलत तरीके से प्राप्त कर ली है. पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि आवेदकों, वकीलों, डॉक्टरों और परिजनों द्वारा मिलकर तैयार किया गया एक संगठित रैकेट था. दर्ज मामलों के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र में 5, कोनी में 3, सिविल लाइन में 3, तोरवा में 2 और सिटी कोतवाली में 1 FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह में शामिल अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके और सरकारी खजाने को हुई क्षति की भरपाई सुनिश्चित की जा सके. इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस घोटाले में शामिल प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
जांच में जुटी पुलिस
जांच रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. शुक्रवार को प्रशासन ने अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज कराए. सबसे ज्यादा मामले पांच सरकंडा पुलिस स्टेशन इलाके में दर्ज किए गए. इसके अलावा एक मामला कोतवाली पुलिस स्टेशन में तीन सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में और तीन कोनी पुलिस स्टेशन इलाके में दर्ज किए गए. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिकता है. गलत जानकारी देकर या तथ्यों को छिपाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करना एक गंभीर अनियमितता मानी जाएगी. ऐसे मामलों में जांच के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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