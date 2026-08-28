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बिलासपुर-इंदौर के बीच सीधी चल सकती है वंदे भारत ट्रेन, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव

New Vande Bharat Train: बिलासपुर और इंदौर के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए नई वंदेभारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है. इसके लिए संबंधित जोन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. हालांकि, बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी शुरुआत हो सकती है.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Aug 28, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:25 PM IST
बिलासपुर-इंदौर के बीच सीधी चल सकती है वंदे भारत ट्रेन, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव
Image Credit: ZEE MEDIA

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