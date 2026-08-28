बिलासपुर-इंदौर के बीच सीधी चल सकती है वंदे भारत ट्रेन, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव

क्या बोले अधिकारी?

SICR CPRO शेख शमी उर रहमान ने ZEE News की टीम को बताया कि यह अभी आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव के स्तर पर है. इसके जमीनी परीक्षण के लिए संबंधित जोन इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजेगा. इसके बाद भी इसमें कई चरण बाकी हैं. उन्होंने बताया कि अभी हमारे यहां दो वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं. इनमें से एक नागपुर जाती है, जबकि दूसरी विशाखापट्टनम जाती है. उन्होंने आगे कहा कि यह अभी शुरुआती चरण में है. इसे फिलहाल प्रस्ताव कह सकते हैं. प्रस्ताव संबंधित जोन को भेजा गया है, जिसके बाद इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा. फिलहाल इसका जमीनी परीक्षण किया जा रहा है.