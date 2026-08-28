बिलासपुर-इंदौर के बीच सीधी चल सकती है वंदे भारत ट्रेन, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव

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Bilaspur-Indore Train News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इंदौर के बीच सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने की उम्मीद है. मिली जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर और इंदौर के बीच ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है. इस प्रस्ताव के अनुसार, बिलासपुर-नागपुर और इंदौर-नागपुर के बीच चल रही वंदे भारत सेवाओं को जोड़कर बिलासपुर से इंदौर तक सीधी सेवा शुरू करने की योजना है. हालांकि, अभी रेलवे बोर्ड से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है.
प्रस्ताव के मुताबिक, बिलासपुर से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलाई जा सकती है. यह सेवा शुरू होती है, तो बिलासपुर के साथ रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर के यात्रियों को इंदौर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यात्रियों को नागपुर पहुंचकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिलासपुर से इंदौर के बीच सीधी तेज ट्रेन सेवा मिलने से यात्रियों के समय की बचत होने के साथ सफर भी अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है.
यात्रियों के लिए अहम
फिलहाल, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर-नागपुर और दुर्ग-विशाखापट्टनम के बीच दो वंदे भारत सेवाएं संचालित हो रही हैं. ऐसे में बिलासपुर से इंदौर तक नई वंदे भारत सेवा शुरू होने का प्रस्ताव यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, रेलवे ने साफ किया है कि फिलहाल यह प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम मंजूरी रेलवे बोर्ड से मिलना बाकी है. मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन के संचालन की तारीख, रूट, ठहराव और समय-सारणी को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.
क्या बोले अधिकारी?
SICR CPRO शेख शमी उर रहमान ने ZEE News की टीम को बताया कि यह अभी आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव के स्तर पर है. इसके जमीनी परीक्षण के लिए संबंधित जोन इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजेगा. इसके बाद भी इसमें कई चरण बाकी हैं. उन्होंने बताया कि अभी हमारे यहां दो वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं. इनमें से एक नागपुर जाती है, जबकि दूसरी विशाखापट्टनम जाती है. उन्होंने आगे कहा कि यह अभी शुरुआती चरण में है. इसे फिलहाल प्रस्ताव कह सकते हैं. प्रस्ताव संबंधित जोन को भेजा गया है, जिसके बाद इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा. फिलहाल इसका जमीनी परीक्षण किया जा रहा है.
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