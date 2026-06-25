अफेयर के शक में पति ने सो रही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, शादी के 30 साल बाद भी करता था शक

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Husband Set Wife on Fire-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पचपेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पति ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी ही पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. महिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाई और उसकी जान बचाई. गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि वारदा को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति फरार है.
सो रही थी पत्नी, पति ने लगाई आग
यह घटना रेलहा गांव की है. यहां रहने वाली 45 वर्षीय महिला अपने पति और चार बच्चों के साथ रहती हैं. जानकारी के अनुसार, मंगलवार की रात परिवार के सभी सदस्य हर दिन की तरह खाना खाकर सो गए थे. बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, जबकि महिला और उसका 48 वर्षीय पति बाहर परछी में सोए हुए थे. आरोप है कि रात करीब 2.30 बजे पति अचानक उठा और उसने सबसे पहले बच्चों के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी ताकि कोई बीच-बचाव न कर सके. इसके बाद उसने सो रही पत्नी पर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी.
ग्रामीणों ने बचाई जान
आग की लपटों से घिरी महिला जब दर्द से चीखने-चिल्लाने लगी, तो उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहंचे. उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घटना की सूचना पुलिस को दी. गंभीर हालत में महिला को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है.
30 साल पहले हुई थी शादी
पचपेड़ी थाना प्रभारी कमला पुसाम ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया. महिला ने बताया कि उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं और उनके तीन बेटियां व एक बेटा है. शादी के तीन दशक बीत जाने के बाद भी उसका पति अक्सर उसके चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर आए दिन मारपीट व विवाद करता था. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. बुधवार शाम पुलिस को आरोपी के बलौदाबाजार में छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही वह वहां से भाग निकला. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
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