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अफेयर के शक में पति ने सो रही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, शादी के 30 साल बाद भी करता था शक

Bilaspur News-बिलासपुर में पति ने चरित्र शक के चलते रात में सो रही अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. शादी के 30 साल बाद भी पति अपनी पत्नी पर शक करता था. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:40 PM IST
अफेयर के शक में पति ने सो रही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, शादी के 30 साल बाद भी करता था शक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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