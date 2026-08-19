पेयजल की गुणवत्ता पर CAG की रिपोर्ट से हड़कंप, SECR में पानी की सप्लाई सबसे खराब, 16 जोन में आखिरी स्थान पर बिलासपुर

रिपोर्ट सामने आने के बाद अब रेलवे की ओर से पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने और पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी पर जोर दिया जा रहा है. CAG के आकलन में रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की उपलब्धता, गुणवत्ता और यात्रियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को प्रमुख मानकों के आधार पर परखा गया. 16 रेलवे जोन के 512 चयनित स्टेशनों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद प्रत्येक जोन का कमी स्कोर तैयार किया गया, जिसमें स्कोर जितना कम होता है, व्यवस्था उतनी बेहतर मानी जाती है. इस आकलन में SECR का पेयजल संबंधी कमी स्कोर 93.35 रहा, जो सभी 16 जोन में सबसे ज्यादा है. यानी पेयजल से जुड़े मानकों में बिलासपुर रेल जोन का प्रदर्शन सबसे निचले पायदान पर रहा. इसके अलावा न्यूनतम यात्री सुविधाओं के मामले में भी SECR का कमी स्कोर 106.6 रहा और जोन 16वें स्थान पर रहा. हालांकि दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही, जहां 20.97 के कमी स्कोर के साथ SECR ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया.