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पेयजल की गुणवत्ता पर CAG की रिपोर्ट से हड़कंप, SECR में पानी की सप्लाई सबसे खराब, 16 जोन में आखिरी स्थान पर बिलासपुर

CAG रिपोर्ट में बिलासपुर रेल जोन की पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं . 16 रेलवे जोन के 512 स्टेशनों के आकलन में SECR का पेयजल सुविधा में प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक SECR का कमी स्कोर 93.35 रहा. न्यूनतम यात्री सुविधाओं में भी SECR 16वें स्थान पर रहा, जबकि दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं में इसे देश में दूसरा स्थान मिला.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 19, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:48 PM IST
पेयजल की गुणवत्ता पर CAG की रिपोर्ट से हड़कंप, SECR में पानी की सप्लाई सबसे खराब, 16 जोन में आखिरी स्थान पर बिलासपुर

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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