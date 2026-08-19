पेयजल की गुणवत्ता पर CAG की रिपोर्ट से हड़कंप, SECR में पानी की सप्लाई सबसे खराब, 16 जोन में आखिरी स्थान पर बिलासपुर

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बिलासपुर रेल जोन में यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही पेयजल व्यवस्था की गुणवत्ता पर CAG (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. देश के 16 रेलवे जोन के 512 चयनित स्टेशनों पर किए गए आकलन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR (South East Central Railway) का पेयजल व्यवस्था से जुड़े मानकों में प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक SECR का कमी स्कोर 93.35 रहा, जो सभी जोन में सबसे अधिक है. न्यूनतम यात्री सुविधाओं के मामले में भी SECR 16वें स्थान पर रहा. हालांकि दिव्यांग यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है.
रिपोर्ट सामने आने के बाद अब रेलवे की ओर से पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने और पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी पर जोर दिया जा रहा है. CAG के आकलन में रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की उपलब्धता, गुणवत्ता और यात्रियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को प्रमुख मानकों के आधार पर परखा गया. 16 रेलवे जोन के 512 चयनित स्टेशनों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद प्रत्येक जोन का कमी स्कोर तैयार किया गया, जिसमें स्कोर जितना कम होता है, व्यवस्था उतनी बेहतर मानी जाती है. इस आकलन में SECR का पेयजल संबंधी कमी स्कोर 93.35 रहा, जो सभी 16 जोन में सबसे ज्यादा है. यानी पेयजल से जुड़े मानकों में बिलासपुर रेल जोन का प्रदर्शन सबसे निचले पायदान पर रहा. इसके अलावा न्यूनतम यात्री सुविधाओं के मामले में भी SECR का कमी स्कोर 106.6 रहा और जोन 16वें स्थान पर रहा. हालांकि दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही, जहां 20.97 के कमी स्कोर के साथ SECR ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया.
CAG रिपोर्ट में हुआ खुलासा
CAG रिपोर्ट के बाद रेलवे की ओर से स्टेशनों और रेल नेटवर्क में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. करीब 20 हजार स्थानों पर टैंक-टू-टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने की योजना है, ताकि पानी के स्रोत से लेकर यात्रियों तक पहुंचने वाले आउटलेट तक उसकी गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके. इसके साथ ही वाटर कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई, रखरखाव और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच पर जोर दिया जाएगा. पानी की जांच से जुड़ी रिपोर्ट और सुधारात्मक कार्रवाई की निगरानी उच्च स्तर पर किए जाने की बात कही जा रही है. अब CAG की रिपोर्ट के बाद यात्रियों की नजर रेलवे की नई व्यवस्था पर है. फिल्ट्रेशन सिस्टम, टंकियों की सफाई और नियमित गुणवत्ता जांच का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है, यही आने वाले समय में बिलासपुर रेल जोन की पेयजल व्यवस्था की असली परीक्षा होगी.
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