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बिलासपुर जेल में खून से सनसनी, बैरक के भीतर बंदी की हत्या, सवालों के घेरे में सुरक्षा

Bilaspur Central Jail News: बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंदी नीलू जगत की हत्या के बाद जांच तेज हो गई है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. लापरवाही पर एक जेल प्रहरी निलंबित हुआ, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:39 PM IST
बिलासपुर जेल में खून से सनसनी, बैरक के भीतर बंदी की हत्या, सवालों के घेरे में सुरक्षा
Image Credit: Bilaspur Jail Murder CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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