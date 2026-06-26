बिलासपुर जेल में खून से सनसनी, बैरक के भीतर बंदी की हत्या, सवालों के घेरे में सुरक्षा

मुआवजा देने की मांग की

वहीं उन्होंने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है, ताकि उसके दो छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके. इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि जिस बैरक में 200 से अधिक बंदी और मानसिक रोगी कैदी मौजूद थे, वहां केवल एक प्रहरी की ड्यूटी लगाई गई थी. घटना के बाद जेल प्रहरी धरम कोठारी को निलंबित कर दिया गया है. वहीं जानकारों का कहना है कि बिलासपुर केंद्रीय जेल के इतिहास में पहली बार किसी बंदी ने जेल के भीतर दूसरे बंदी की हत्या की है, जिससे पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.