बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर 10 लाख की सुपारी देकर हमला, अवैध निर्माण विवाद को बताया वजह

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CG Congress Leader News: बिलासपुर में कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में सामने आया है कि यह मामला आपसी रंजिश का नहीं, बल्कि 5-5 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या की कोशिश का है. हालांकि, पूरे मामले में पीड़ित श्याम कश्यप ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यदि निगम ने अवैध निर्माण पर समय रहते और नियमों के तहत कार्रवाई की होती, तो उन्हें इस जानलेवा हमले का सामना नहीं करना पड़ता.
मामला 4 जुलाई की सुबह का है. कांग्रेस नेता श्याम कश्यप मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी रेलवे अस्पताल के पास नकाबपोश बदमाशों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों नितिन टेकाम और एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि गौरेला-पेंड्रा निवासी दीपक तिवारी ने उन्हें वारदात को अंजाम देने के लिए 5-5 लाख रुपये देने का लालच दिया था.
प्रशासन पर जताई नाराजगी
पीड़ित श्याम कश्यप ने प्रशासन और नगर निगम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि अधिकारियों की उदासीनता का परिणाम है. उनका आरोप है कि वे पिछले डेढ़ साल से अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाए और जनप्रतिनिधियों को भी लिखित शिकायतें दीं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया.
पीड़ित ने लगाए आरोप
कश्यप का यह भी आरोप है कि मामले में हाईकोर्ट के आदेशों तक की अनदेखी की गई. उनका कहना है कि यदि अवैध निर्माण के खिलाफ समय पर और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाती, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते. उन्होंने कहा कि निगम की ढुलमुल कार्यप्रणाली के कारण आरोपियों के हौसले बढ़ते गए और अंततः उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी.
मामले की चल रही जांच
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, मुख्य साजिशकर्ता दीपक तिवारी और उसका साथी साहिल सोनकर अभी फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.
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