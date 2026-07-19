बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर 10 लाख की सुपारी देकर हमला, अवैध निर्माण विवाद को बताया वजह

CG Congress Leader News: बिलासपुर में कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में सामने आया है कि यह मामला आपसी रंजिश का नहीं, बल्कि 5-5 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या की कोशिश का है. हालांकि, पूरे मामले में पीड़ित श्याम कश्यप ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यदि निगम ने अवैध निर्माण पर समय रहते और नियमों के तहत कार्रवाई की होती, तो उन्हें इस जानलेवा हमले का सामना नहीं करना पड़ता.