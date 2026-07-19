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बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर 10 लाख की सुपारी देकर हमला, अवैध निर्माण विवाद को बताया वजह

Bilaspur News: बिलासपुर में कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में 10 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ. कश्यप ने अवैध निर्माण और निगम की लापरवाही को घटना की वजह बताया.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:03 PM IST
बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर 10 लाख की सुपारी देकर हमला, अवैध निर्माण विवाद को बताया वजह
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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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