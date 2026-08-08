/भिलाई स्टील प्लांट बयान राशि विवाद: HC ने खारिज की ठेका कंपनी की याचिका, अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज का दिया हवाला

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भिलाई स्टील प्लांट द्वारा आयोजित ई-ऑक्शन में सफल बोलीदाता रही मेसर्स कामधेनु ट्रेडिंग कंपनी की ओर से जमा 10 लाख रुपए की बयाना राशि और जीएसटी की वापसी को लेकर दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विवाद दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों से जुड़ा है और अनुबंध में विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रावधान मौजूद है. ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संविदात्मक विवाद का निपटारा नहीं कराया जा सकता.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमानुसार मध्यस्थता अथवा अन्य उपलब्ध कानूनी रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता दी है. मामले के अनुसार मेसर्स कामधेनु ट्रेडिंग कंपनी की प्रोप्राइटर दीप्ति अग्रवाल ने भिलाई स्टील प्लांट के ऑनलाइन फॉरवर्ड ई-ऑक्शन में हिस्सा लिया था. कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के बाद फर्म की ओर से 10 लाख रुपए की बयाना राशि समेत कुल 22 लाख रुपए जमा किए गए थे. इसी बीच 21 मई 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्यात शुल्क में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि निर्यात शुल्क में अचानक हुई वृद्धि के कारण बाजार की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं और संबंधित व्यापार करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया.
हाई कोर्ट में याचिका दायर
इसी वजह से फर्म अनुबंध की शर्तों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी और उसने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन से राहत देने का अनुरोध किया. हालांकि, प्लांट प्रबंधन ने 29 जून 2022 को पत्र जारी कर फर्म द्वारा जमा की गई 10 लाख रुपए की बयाना राशि और जीएसटी राशि जब्त कर ली. इसके बाद फर्म की प्रोप्राइटर दीप्ति अग्रवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जब्त राशि और जीएसटी वापस दिलाने की मांग की. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मो. नकीब ने तर्क दिया कि निर्यात शुल्क में अचानक हुई वृद्धि के चलते बाजार दरों में भारी बदलाव आया, जिससे व्यापार करना व्यावहारिक नहीं रह गया था. दूसरी ओर, भिलाई स्टील प्लांट की ओर से अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऑनलाइन फॉरवर्ड ऑक्शन की शर्तों में ही संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
HC ने खारिज की याचिका
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जब इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि संबंधित अनुबंध में मध्यस्थता का क्लॉज मौजूद है. युगलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और अनुबंध की शर्तों को देखते हुए कहा कि जब पक्षकार किसी अनुबंध में विवाद के समाधान के लिए एक विशेष प्रक्रिया पर सहमत हो चुके हैं, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट की असाधारण संवैधानिक शक्ति का सीधे इस्तेमाल कर संविदात्मक विवाद का फैसला नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने माना कि निर्यात शुल्क में वृद्धि, अनुबंध पूरा नहीं कर पाने की स्थिति और बयाना राशि की जब्ती का विवाद मुख्य रूप से अनुबंध की शर्तों और उससे जुड़े अधिकारों पर निर्भर करता है. इसलिए इसका निर्धारण उस मंच के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिस पर दोनों पक्ष पहले ही सहमत हो चुके हैं. हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता नियमानुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया अथवा अन्य उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है.
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