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भिलाई स्टील प्लांट बयान राशि विवाद: HC ने खारिज की ठेका कंपनी की याचिका, अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज का दिया हवाला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कामधेनु ट्रेडिंग कंपनी की 10 लाख रुपए की बयाना राशी और जीएसटी बापसी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विवाद का समाधन अनुबंध में तय मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत होगा.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Aug 08, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:21 PM IST
भिलाई स्टील प्लांट बयान राशि विवाद: HC ने खारिज की ठेका कंपनी की याचिका, अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज का दिया हवाला

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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