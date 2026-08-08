/भिलाई स्टील प्लांट बयान राशि विवाद: HC ने खारिज की ठेका कंपनी की याचिका, अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज का दिया हवाला

HC ने खारिज की याचिका

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जब इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि संबंधित अनुबंध में मध्यस्थता का क्लॉज मौजूद है. युगलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और अनुबंध की शर्तों को देखते हुए कहा कि जब पक्षकार किसी अनुबंध में विवाद के समाधान के लिए एक विशेष प्रक्रिया पर सहमत हो चुके हैं, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट की असाधारण संवैधानिक शक्ति का सीधे इस्तेमाल कर संविदात्मक विवाद का फैसला नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने माना कि निर्यात शुल्क में वृद्धि, अनुबंध पूरा नहीं कर पाने की स्थिति और बयाना राशि की जब्ती का विवाद मुख्य रूप से अनुबंध की शर्तों और उससे जुड़े अधिकारों पर निर्भर करता है. इसलिए इसका निर्धारण उस मंच के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिस पर दोनों पक्ष पहले ही सहमत हो चुके हैं. हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता नियमानुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया अथवा अन्य उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है.