'धार्मिक राय दे सकते हैं, फैसला नहीं...', शरिया कोर्ट के तलाक वाले फैसले पर बिलासपुर HC की टिप्पणी

धार्मिक संस्था धार्मिक राय दे सकती है

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित अदालत का दर्जा हासिल नहीं है. इनके फैसले बाध्यकारी नहीं होते और इन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई धार्मिक संस्था अपनी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन यह राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती. यानी किसी निजी धार्मिक संस्था के आदेश से विवाह अपने आप समाप्त नहीं हो सकता और न ही किसी पक्ष के कानूनी अधिकार, स्थिति या जिम्मेदारी बदल सकती है.