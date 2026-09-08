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'धार्मिक राय दे सकते हैं, फैसला नहीं...', शरिया कोर्ट के तलाक वाले फैसले पर बिलासपुर HC की टिप्पणी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि निजी धार्मिक संस्थाएं या शरिया कोर्ट कानून से स्थापित अदालत नहीं हैं. वे धार्मिक राय दे सकती हैं, लेकिन उनके आदेश किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को अपने आप नहीं बदल सकते हैं.

Written BySHAILENDRA SINGH THAKUR
Published: Sep 08, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:24 PM IST
'धार्मिक राय दे सकते हैं, फैसला नहीं...', शरिया कोर्ट के तलाक वाले फैसले पर बिलासपुर HC की टिप्पणी
Image Credit: ZEE MEDIA

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