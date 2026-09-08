'धार्मिक राय दे सकते हैं, फैसला नहीं...', शरिया कोर्ट के तलाक वाले फैसले पर बिलासपुर HC की टिप्पणी

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि कोई निजी धार्मिक संस्था या खुद को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून से स्थापित अदालत का दर्जा नहीं रखता है. ऐसी संस्थाएं धार्मिक राय दे सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को समाप्त होने का कानूनी फैसला नहीं सुना सकती है. रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अदालत ने यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि विवाह समाप्त होने या वैवाहिक अधिकारों में बदलाव का फैसला कानून के तहत सक्षम अदालत या संबंधित प्राधिकारी ही कर सकता है.
दरअसल, यह मामला रायपुर के टिकरापारा निवासी निरोश अब्बासी से जुड़ा बताया जा रहा है. उनके पहले पति की 2015 में मौत हो गई थी. इसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2020 को मोहम्मद आबिद खान से निकाह किया. शादी के बाद बच्चों और नए परिवार के बीच तालमेल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. महिला ने बताया कि, विवाद बढ़ने के बाद पति ने उन्हें तलाक देने की प्रक्रिया शुरू की. पति का दावा था कि उन्होंने तलाक-ए-हसन तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को संचार के माध्यम से घोषित किया था. वहीं, महिला ने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न, क्रूरता और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए.
18 जनवरी 2022 के आदेश में क्या था?
मामले में वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका. महिला ने 7 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद 1 नवंबर 2021 को महिला थाना रायपुर में पति और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई. इसी दौरान रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 के आदेश में महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया. इसी आदेश के कानूनी अधिकार और प्रभाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
धार्मिक संस्था धार्मिक राय दे सकती है
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित अदालत का दर्जा हासिल नहीं है. इनके फैसले बाध्यकारी नहीं होते और इन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई धार्मिक संस्था अपनी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन यह राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती. यानी किसी निजी धार्मिक संस्था के आदेश से विवाह अपने आप समाप्त नहीं हो सकता और न ही किसी पक्ष के कानूनी अधिकार, स्थिति या जिम्मेदारी बदल सकती है.
वैधता के सवाल पर कोई फैसला नहीं
हालांकि, हाईकोर्ट ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता के सवाल पर कोई फैसला नहीं दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का एफआईआर या पक्षकारों की ओर से अपनाए जा सकने वाले अन्य कानूनी उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार के बिना जारी किया गया आदेश माना. कोर्ट ने दोहराया कि किसी निजी धार्मिक संस्था का आदेश किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को अपने आप नहीं बदल सकता.
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