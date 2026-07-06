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पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति पर बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन फाइनल ऑर्डर पर रोक

CG Police Constable Promotion: बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी कर्मचारी का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited By:Pooja
Published: Jul 06, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:43 PM IST
पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति पर बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन फाइनल ऑर्डर पर रोक

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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