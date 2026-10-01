CGPSC 2025 मेंस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, री-चेकिंग की मांग वाली दो याचिकाएं खारिज

दरअसल, CGPSC ने 26 नवंबर 2025 के विज्ञापन के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की थी. 31 अगस्त 2026 को जारी मुख्य परीक्षा के परिणाम में 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 1:3 के अनुपात के अनुसार 795 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था. इस पर PSC ने कोर्ट को बताया कि सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 23 प्रतिशत अंक जरूरी थे. केवल 608 अभ्यर्थी ही अपने संबंधित वर्ग में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल कर सके.