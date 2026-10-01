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CGPSC 2025 मेंस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, री-चेकिंग की मांग वाली दो याचिकाएं खारिज

हाई कोर्ट ने CGPSC 2025 मेन्स परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं और नतीजों की दोबारा जांच की मांग करने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच या दोबारा मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Oct 01, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 02:40 PM IST
CGPSC 2025 मेंस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, री-चेकिंग की मांग वाली दो याचिकाएं खारिज

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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