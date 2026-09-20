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'मोट और सांवला' कहकर चिढ़ाती थी पत्नी, तलाक के लिए कोर्ट पहुंचा पति, हाईकोर्ट ने कहा-ये वैवाहिक क्रूरता नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में पति की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति को मोट और सांवला कहना वैवाहिक क्रूरता या परित्याग साबित करने के लिए पार्यप्त नहीं है. अदालत को पति ने अन्य आरोपों के समर्थन में भी ठोस साक्ष्य नहीं मिले.

Written BySHAILENDAR SINGH THAKUREdited ByPooja
Published: Sep 20, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:31 PM IST
'मोट और सांवला' कहकर चिढ़ाती थी पत्नी, तलाक के लिए कोर्ट पहुंचा पति, हाईकोर्ट ने कहा-ये वैवाहिक क्रूरता नहीं

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SHAILENDAR SINGH THAKUR

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शैलेंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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