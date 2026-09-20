'मोट और सांवला' कहकर चिढ़ाती थी पत्नी, तलाक के लिए कोर्ट पहुंचा पति, हाईकोर्ट ने कहा-ये वैवाहिक क्रूरता नहीं

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से तलाक से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सामने आया है. कोर्ट ने पति की तलाक की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा पति को मोटा और सांवला कहना, अपने आप में वैवाहिक क्रूरता और परित्याग साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
दरअसल, मामला जांजगीर-चांपा का है. जानकारी के मुताबिक आकाश और पूजा की शादी 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. पति का कहना था कि शादी के बाद पत्नी करीब तीन महीने तक ही उसके साथ रही, इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. पति ने पत्नी पर गलत व्यवहार करने और आए दिन घर छोड़ने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए. इन्हीं आधारों पर उसने तलाक की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि पति की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए.
20 लाख मांगी एलिमनी
केस की सुनवाई के दौरान, पति की तरफ से भेजा गया एक कानूनी नोटिस भी रिकॉर्ड पर रखा गया. इसमें कहा गया था कि पत्नी ने 20 लाख मिलने पर तलाक के लिए सहमत होने को तैयार थी. हालांकि, पत्नी ने इस बात से इनकार किया कि यह रकम तलाक की कीमत थी. उसका कहना था कि उसने यह रकम एकमुश्त गुजारा-भत्ते (एकमुश्त एलिमनी) के तौर पर मांगी थी.
कोर्ट ने अपील की खारिज
कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी द्वारा पति को मोटा और सांवला कहना, मौजूदा परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तलाक देने के लिए आवश्यक स्तर की क्रूरता साबित नहीं करता. हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी. कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि केवल आरोप या अपमानजनक टिप्पणी के आधार पर तलाक का आधार स्वतः स्थापित नहीं होता, बल्कि मामले में क्रूरता या परित्याग के आरोपों को ठोस साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है.
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