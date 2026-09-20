'मोट और सांवला' कहकर चिढ़ाती थी पत्नी, तलाक के लिए कोर्ट पहुंचा पति, हाईकोर्ट ने कहा-ये वैवाहिक क्रूरता नहीं

दरअसल, मामला जांजगीर-चांपा का है. जानकारी के मुताबिक आकाश और पूजा की शादी 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. पति का कहना था कि शादी के बाद पत्नी करीब तीन महीने तक ही उसके साथ रही, इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. पति ने पत्नी पर गलत व्यवहार करने और आए दिन घर छोड़ने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए. इन्हीं आधारों पर उसने तलाक की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि पति की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए.